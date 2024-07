Algérie: Concours du festival national de la chanson chaouie à Khenchela - Le groupe 'Assirem' remporte le premier prix

Khenchela — Le groupe "Assirem" de la wilaya de Khenchela a remporté le 1er prix du concours organisé dans le cadre du premier festival culturel national de la musique et de la chanson chaouies, clôturé mardi à la maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela.

Le jury, présidé par Messaoud Messaoudi, a annoncé, lors de la cérémonie de clôture, le couronnement du groupe "Assirem", représentant la commune d'El Hamma, suivi, à la seconde place, par la troupe "Ikoudhar N'Dihya", de la wilaya de Tebessa, ex-aequo avec l'artiste Djamel Hektak de Khenchela.

Le troisième prix est revenu à l'association culturelle Nemamcha pour le folklore, de la wilaya de Khenchela, à égalité avec le chanteur Merabet Akram Ayad de la wilaya de Batna.

Le prix du jury a été décerné, ex-aequo, à Aymen Achiche, d'Oum El Bouaghi, Djassem Badaoui, de Khenchela, et à l'association "Dihya" de Bir El Ater (Tébessa), tandis que le prix du commissariat du festival, institué pour encourager les artistes aux besoins spécifiques, a été remporté par les musiciens Boudjehine Abderrezak, du groupe "Assirem", et Sellat Abdennacer de l'association "Dihya" de Bir El Ater.

Le commissaire du festival, Mohamed El Alouani, a rappelé, en marge de la cérémonie de clôture, que le sacre du groupe "Assirem" le qualifie pour le festival national de la chanson amazighe, prévu en fin d'année à Tamanrasset.

"Même si la compétition a été particulièrement serrée, tous les participants ayant affiché un niveau intéressant, le groupe auréolé du 1er prix a su se démarquer en matière de présence sur scène, de rythme et de justesse musicale", a souligné M. El Alouani.

Les membres du jury ont recommandé "la persévérance dans le travail pour faire de ce festival un important rendez-vous culturel favorisant les contacts et les échanges d'expérience entre artistes".

Ils ont également invité les artistes et les jeunes talents à bénéficier de l'expérience des grandes figures artistiques de la région des Aurès, avant d'exhorter les établissements culturels à ouvrir des ateliers de formation au profit des musiciens et des artistes amateurs.

Par ailleurs, le comité de la conférence scientifique organisée à l'occasion de cet événement, a appelé, par la voix de son président, Mokhtar Kabba, à la création d'un "institut à rayonnement régional pour la formation en musique du genre chaoui".

La 1ère édition du festival culturel national de la musique et de la chanson chaouie, organisée sous le slogan "Chanson chaouie, préservation du patrimoine et de l'identité", a permis à de nombreux groupes, folkloriques et modernes, de "faire étalage de leur talent et de faire montre d'un talent certain en se produisant, quatre jours durant devant un public nombreux et réceptif, sur la scène du théâtre de verdure Zouleïkha-Louadj", ont souligné des membres du commissariat de la manifestation.