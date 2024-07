Ile Maurice: Jiaved Ruhumatally veut retrouver la liberté provisoire

Jiaved Ruhumatally ne reste pas les bras croisés après que le Conseil privé a annulé sa condamnation de 40 ans de prison par la cour d'assises.

Sa motion pour retrouver la liberté conditionnelle sera débattue le 11 juillet devant la Cour suprême, présidée par le juge Luchmyparsad Aujayeb. Le nouveau procès, comme recommandé par le Conseil privé, sera entendu du 3 au 14 février 2025. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) décidera sous quelle accusation Jiaved Ruhumatally sera poursuivi. Le verdict du Conseil privé a été rendu le 18 juin. Pour rappel, Jiaved Ruhumatally avait répondu aux assises d'une accusation d'assassinat du Customer Service Supervisor de la Mauritius Commercial Bank, Gerald Lagesse, en 2005.

En 2015, il avait été condamné à 40 ans de prison. Neuf ans après, le Conseil privé a annulé le procès et recommandé un nouveau procès contre Jiaved Ruhumatally.

Le cadavre de Gerald Lagesse avait été découvert ligoté et bâillonné dans la salle des coffres de cette banque. Dans le cadre de l'enquête dans cette affaire, Jiaved Ruhumatally et ses deux complices avaient été arrêtés. Ses deux complices avaient été poursuivis dans un procès séparé et avaient plaidé coupables pour homicide volontaire. Ils avaient écopé de 16 ans de prison chacun. Quant à Jiaved Ruhumatally, il avait plaidé non-coupable.

Il avait été condamné à 40 ans de prison en 2015 pour l'assassinat de Gerald Lagesse. Dans leur jugement, les Law Lords n'ont pas été tendres envers le juge qui avait présidé ce procès. Ils soutiennent que le juge en question a commis des erreurs et des irrégularités graves. Jiaved Ruhumatally a retenu les services de Me Zaredhin Jaunbaccus, avocat, et Me Iqbal Dauhoo, avoué.