Ile Maurice: Nouveaux équipements de pointe au centre national du cancer

Deux nouveaux services ont été dévoilés par le ministre de la Santé et du Bien-être, Kailesh Jagutpal, jeudi dernier, au Centre national du cancer, à Solférino : l'angiographie coronaire par tomographie calculée de pointe et l'IRM cardiaque avancée.

Ces équipements, acquis pour un montant total de Rs 146 millions, sont uniques à Maurice, comme l'a souligné le ministre : «Même le secteur privé n'en possède pas.»

Le ministre a mis en lumière la gravité des maladies cardiovasculaires et du cancer à Maurice, notant que les principales causes de décès sont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Selon le rapport du Registre national du cancer de 2022, environ 3 200 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés (1 400 chez les hommes et 1 800 chez les femmes), entraînant plus de 1 500 décès attribués au cancer. Le taux d'incidence global du cancer a augmenté de 11,7 % par rapport à 2021, avec 6 485 angiographies effectuées en 2023 dans les hôpitaux régionaux et au Centre cardiaque, dont 1 045 chirurgies cardiaques à coeur ouvert.

Concernant les nouveaux équipements, le ministre a assuré que les médecins bénéficieront d'images d'une clarté, d'une précision et d'une résolution maximales, permettant une visualisation sans précédent des artères coronaires pour la détection précise des blocages et anomalies. De plus, les professionnels de la santé mauriciens pourront compter sur le soutien d'experts étrangers.