Ile Maurice: Lakrafi reconduite à Maurice

La députée sortante, Amélia Lakrafi, a remporté le second tour des législatives françaises à Maurice et dans toute la circonscription n°10 des Français de l'étranger, regroupant 49 pays et dont fait partie Maurice. Elle en est à sa troisième élection.

La candidate du camp présidentiel (Ensemble !) a obtenu 53,23 % des suffrages exprimés sur toute la circonscription, contre 46,77 % pour Elsa Di Méo, la candidate du Nouveau Front Populaire.

À Maurice, l'écart est beaucoup plus grand, avec 68,65 % des suffrages exprimés pour Amélia Lakrafi et 31,35 % pour la représentante de l'union de la gauche. Ce qui représente 22,33 % et 10,2 % des électeurs inscrits. Le taux de participation pour ce second tour à Maurice est de 36,70 % (sur 10 502 inscrits au registre de l'ambassade de France), légèrement supérieur à celui du premier tour (36,13 %), le 30 juin. Et plus fort que le taux de toute la circonscription, 30,37%. Sur les 3 854 votants à Maurice, 2 760 l'ont fait par internet et 1 094 aux urnes, dimanche à Moka.

«Je tiens tout d'abord à remercier ceux qui m'ont fait confiance», a déclaré d'emblée Amélia Lakrafi. Dans la foulée, elle a aussi exprimé une pensée pour tous ceux qui n'ont pas voté pour elle. «Je serai là pour eux aussi, car étant élue, je reste la députée de tous les Français. Ceux qui ont voté pour l'extrême droite ou l'extrême gauche ne sont pas eux-mêmes extrêmes. Mais ils en ont ras le bol d'une politique qui ne répond pas à leurs demandes. Il va falloir les convaincre et oeuvrer pour qu'ils se sentent entendus.» Désormais, la députée estime qu'il faudra batailler dur au sein de l'Assemblée, qui sera difficile à gérer. Mais Amélia Lakrafi reste optimiste. «On aura peutêtre de bonnes surprises...»

%

Quant aux résultats sur tout le territoire, elle estime qu'il y a beaucoup de surpris, mais, surtout, des déçus. «Il est indéniable que l'Europe, dont la France, s'est droitisée.» Le Rassemblement National (RN) a récolté 35 % des voix. «Cela veut dire qu'il faudrait peut-être revoir le mode de scrutin et introduire une dose de proportionnelle», même si cela va bénéficier à l'extrême droite. «Il n'y a qu'à traverser la Manche pour voir qu'avec 35 % des voix, les Travaillistes ont eu plus de 400 députés et gouvernent. Il n'est pas normal qu'avec 35 % de voix, le RN se retrouve avec si peu de députés. Il faut penser à ceux qui pensent que le RN allait les aider, même si je n'en suis pas convaincue.» Quant à la politique, il est désormais temps de se tourner vers une politique socialelibérale en prenant soin des plus fragiles.