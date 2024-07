Ile Maurice: Grosse tension entre le speaker et Ehsan Juman

«Collect this man is becoming dangerous.» Le ton est monté au Parlement ce mardi 9 juillet entre le speaker et le député travailliste.

Ehsan Juman avait commencé à poser une question supplémentaire à la ministre de la sécurité sociale sur le National Pensions Fund et des intérêts dus. Fazila Jeewa-Daureeawoo a affirmé que c'était loin de la question originelle, qui portait sur les placements.

Le speaker s'en est alors pris à Ehsan Juman en lui disant que c'était le Parlement et pas la boutique. Le député a continué à parler (micro coupé) au speaker pendant que Sooroojdev Phookeer donnait son «ruling». Il l'a expulsé puis «named». Phokeer en a de nouveau appelé au Serjeant-at-arms et autres policiers pour «collect this man». Mais Ehsan Juman ne s'est pas laissé faire. Le speaker a donc suspendu la séance alors que la tension montait d'un cran.