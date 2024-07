Tunisie: Young Inventors Prize - Une équipe d'inventrices tunisiennes remporte la troisième place

Tunis — Une équipe de quatre jeunes inventrices tunisiennes (Khaoula Ben Ahmed, Ghofrane Ayari, Souleima Ben Temime et Sirine Ayari) ont remporté le troisième prix du Young Inventors Prize, décerné par l'Office européen des brevets (OEB).

Ce prix a été accordé dans le cadre du Prix de l'inventeur européen 2024 dont les lauréats ont été annoncés lors d'une cérémonie hybride qui s'est tenue, mardi, à Malte. L'équipe a reçu un prix de 5000 euros pour son travail pionnier sur un système intelligent de contrôle de fauteuil roulant « MOOVOBRAIN » qui améliore considérablement la mobilité des personnes handicapées. Cette équipe était l'une des trois finalistes, à savoir la scientifique néerlandaise Rochelle Niemeijer qui a remporté la première place avec une récompense de 20 mille euros et l'inventeur ukrainien, Valentyn Frechka obtenu le deuxième prix (10 mille euros).

L'invention de l'équipe, MOOVOBRAIN, permet aux utilisateurs handicapés de contrôler leur fauteuil roulant à l'aide de signaux cérébraux et de commandes vocales, améliorant ainsi leur indépendance et leur mobilité. Cette technologie représente non seulement une avancée majeure dans le domaine des appareils d'assistance, mais témoigne également de l'engagement de l'équipe en faveur de l'inclusion et de l'innovation dans le domaine des technologies médicales.

Le système de commande intelligent mis au point par l'équipe utilise des capteurs et des logiciels qui interprètent les gestes de l'utilisateur, ce qui permet un déplacement précis et intuitif du fauteuil roulant. Cette avancée technologique est particulièrement vitale dans des environnements où les commandes par joystick ou par bouton peuvent être incommodes ou inaccessibles. « Pour chacune d'entre nous, gagner une place dans le Young Inventors Prize est un rêve devenu réalité. Ce prix est non seulement une réussite pour notre équipe, mais un témoignage du pouvoir de la collaboration, de la persévérance et de la passion», ont déclaré les jeunes inventrices.

« Il nous incite à repousser sans cesse les limites et à continuer à avoir un impact positif grâce à l'innovation pour changer la vie des personnes handicapées dans le monde entier», ont-elles ajouté. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au moins 80 millions de personnes (ou 1% de la population mondiale) sont susceptibles d'avoir besoin d'un fauteuil roulant pour faciliter leur mobilité. Toutefois, de nombreux utilisateurs ne maîtrisent pas entièrement la partie supérieure de leur corps et doivent avoir recours à des soignants pour leur mobilité.