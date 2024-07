Burkina Faso: Promotion du contenu local dans le secteur minier - Les acteurs à la recherche de mécanismes de financements efficients

La Chambre des mines du Burkina (CMB) organise son premier forum sur le contenu local, du 8 au 10 juillet 2024, à Ouagadougou, sur le thème : « Financement du contenu local dans les mines : développer la chaine des possibilités ». Placée sous la coprésidence du ministre des mines, des carrières et de l'énergie, Yacouba Zabré Gouba, et du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, et le parrainage du président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), Idrissa Nassa, cette rencontre connait la participation de plus de 500 délégués venus d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Niger.

La Chambre des mines du Burkina (CMB) veut contribuer à trouver de réponses durables aux défis du financement de la fourniture locale de biens et services miniers au pays des Hommes intègres. Dans cette dynamique, elle organise son premier forum sur le contenu local, du 8 au 10 juillet 2024, à Ouagadougou, sur le thème : « Financement du contenu local dans les mines : développer la chaine des possibilités ».

Durant 72 heures, plus de cinq 500 professionnels de divers secteurs, venus d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et du Niger, vont mener des réflexions autour de huit panels portant sur des sous-thèmes comme les enjeux, défis et perspectives du financement du contenu local dans le secteur minier, les produits financiers disponibles, les services d'assurances pour accompagner le secteur minier. Ils vont également se pencher sur les produits financiers alternatifs au financement classique du contenu local, le financement du développement d'un écosystème industriel minier, de la formation de l'expertise nationale et de l'accès aux crédits des jeunes et femmes entrepreneurs miniers.

%

Pour le président de la CMB, Ousséni Derra, l'organisation de ce forum tient à la volonté affichée de son institution de faire du secteur minier burkinabè un levier de croissance nationale, participant à la création de revenus, d'emplois, de richesses partagées, à travers un effet d'entraiment sur les autres secteurs de l'économie.

Pour y parvenir, la recherche de solutions durables à la problématique du financement du contenu local constitue un passage obligé. « Ce forum se veut un cadre multi-acteurs pour la réflexion et la co-construction des solutions visant à faciliter l'accès au financement des entreprises locales. Au-delà de ses objectifs, ce forum crée une opportunité de dialogue entre les acteurs », a fait savoir M. Derra.

Le président du Conseil national du Patronat burkinabè (CNPB), Idrissa Nassa, parrain de cette activité, par la voix de son représentant, Al Hassane Sienou, a salué la tenue de ce forum qui a le mérite de réunir en un seul lieu les sociétés minières, les fournisseurs, les banques et établissements financiers, les sociétés d'assurances, les courtiers d'assurances, les sociétés d'intermédiation, les différents fonds d'investissement et les structures étatiques afin de dégager des perspectives communes ; mais aussi il donne l'opportunité au secteur privé national d'appréhender les potentialités du contenu local, de se l'approprier afin de tirer le maximum de bénéfices du secteur minier.

« Promouvoir un développement endogène et inclusif »

La volonté de bâtir un écosystème minier interconnecté à l'économie nationale, en vue de créer de la valeur ajoutée à travers la création d'emplois supplémentaires et des opportunités pour les entreprises nationales de capter davantage le marché de la fourniture de biens et services miniers, a-t-il souligné, doit s'accompagner de réponses idoines aux défis liés à la structuration et à la gouvernance des entreprises locales, à l'exigence de paiements anticipés des partenaires étrangers dans l'exécution des contrats et au besoin de renforcement des compétences. « L'ensemble de ces points constitue des contraintes pour des institutions financières dans l'analyse des risques pour la mise en place de produits financiers adéquats pour accompagner les entreprises fournisseurs de biens et services aux mines », a indiqué le représentant du parrain.

Le président de l'Alliance des fournisseurs burkinabè de biens et services miniers (ABSM), Yves Zongo, a soutenu que le financement du contenu local est très important et que les attentes y relatives des fournisseurs nationaux sont immenses. « Nous souhaitons que les conclusions aboutissent à des nouvelles décisions devant permettre d'améliorer l'accompagnement.

Certes, de nombreux textes sont pris mais, il y a de personnes intelligentes qui les contournent », a déploré. M. Zongo. Il appelle donc à de nouveaux engagements pour contenir ces pratiques afin de permettre aux nationaux de jouer pleinement leur partition dans l'explosion du contenu local.

Le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a souligné l'importance du secteur minier dans l'économie burkinabè. « Avec une production d'or de 56,857 tonnes en 2023, le secteur minier est l'un des plus dynamique de l'économie nationale avec 79,2% des recettes d'exportation et contribue pour 13,2 % au Produit intérieur brut (PIB) », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que le contenu local, qui a pour objectif de faire du secteur minier un levier de croissance économique durable, à travers la création d'emplois locaux et l'émergence d'entreprise nationales compétitives, s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat de promouvoir un développement endogène et inclusif.

Le capital investissement, un palliatif

Tout en félicitant la CMB pour l'initiative de cette rencontre sur du financement du contenu local dans un format pragmatique, le patron du département en charge des mines, Yacouba Zapré Gouba, a confié que ce forum est d'une importance capitale pour le gouvernement qui oeuvre, à travers la mise d'un cadre juridique propice, à asseoir un contenu local profitable aux Burkinabè, aux entreprises et investisseurs nationaux. Il a appelé les sociétés minières, les institutions financières et les fournisseurs locaux des biens et services miniers à des réflexions fructueuses, afin de donner du contenu au contenu local, pour l'émergence d'un secteur privé national compétitif.

« Dans ce contexte de défis sécuritaire qui éprouve tous les secteurs d'activités économiques en général et le secteur minier en particulier, le Gouvernement sait compter sur le secteur privé national, qui a démontré sa capacité de résilience et contribue au processus de transformation structurelle de l'économie Burkinabè », a rappelé le ministre Gouba. Tout en assurant de l'attention particulière que son ministère accordera aux conclusions et recommandations de ce forum.

Le capital-investisseur résidant à Johannesburg, Dr Eric Soubeiga, est l'un des experts intervenant à ce forum, notamment sur la thématique des financements alternatifs du contenu local autres que le financement bancaire. Pour lui, cette rencontre est d'une importance capitale, car elle permet de faire des propositions concrètes pour l'émergence d'une classe d'entreprises burkinabè fournisseurs de biens et services miniers. « Le Burkina Faso dispose de richesses naturelles qui peuvent participer à financier le progrès économique et social du pays. « Mais pour ce faire, il faudrait que les entreprises burkinabè puissent participer à cette chaîne de valeur minière. Les financements alternatifs comme le capital investissement constitue une solution pour accompagner la croissance des entreprises locales de fourniture de biens et services miniers, dans la mesure où le crédit à lui seul ne permet pas de répondre à leurs besoins de financements, de capital », a confié Dr Soubeiga.