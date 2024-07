Sénégal: Sedhiou / Résultats médiocres des premières tendances au 1er tour du Baccalauréat général - Les performances par lycée pourraient relever la barre

Au centre du lycée Ibou Diallo de Sédhiou 321 candidats y ont effectivement composé sur les 330 inscrits soit neuf absents. Les résultats au premier tour se dégagent. En série L' 87 ont composé 15 sont admis d'office avec 02 mentions assez bien et 37 candidats déclarés admissibles au deuxième tour soit 17,24% de réussite au premier tour et 42,52% d'admissibilités. En Série L2, 234 ont composé sur les 241 candidats inscrits. 32 sont admis d'office dont 05 mentions assez bien soit 13,67% et 73 envoyés à l'oral de contrôle soit 31,19% d'admissibilités

Le centre du lycée Balla Moussa Daffé toujours dans la commune de Sédhiou a abrité quatre jurys et les résultats au premier groupe se présentent ainsi qu'il suit. En série L', 61 candidats ont composé sur les 64 élèves. 10 sont admis d'office soit 16,39% de réussite et 19 déclarés admissibles au second groupe soit 31,14% d'admissibilités.

En série L2 257 candidats y ont composé sur les 266. 35 sont admis d'office dont une mention Bien et 04 mentions assez bien soit 13,51% au premier tour et 80 admissibilités au deuxième tour soit 31,12%. En série S1, l'ensemble des 5 candidats se sont présentés, 04 admis d'office dont deux mentions assez bien soit 80% de réussite et le cinquième candidat déclaré admissible.

En série S2 89 candidats ont composé sur les 90, 27 admis d'office dont deux mentions Bien et sept mentions assez bien soit 30,33% au premier tour et 31 admissibilités soit 34,83% d'admissibilités. Ce qui donne 13 mentions assez bien et trois mentions Bien pour le centre du lycée Balla Moussa Daffé de Sédhiou. Le cumul des admis est de 76 candidats sur les 412 ayant effectivement composé a Balla Moussa Daffé soit 18,44% au premier tour et 131 admissibilités au deuxième tour soit 31,79%.

Toutefois, il convient de rappeler que ces premières tendances sont les résultats des centres et non de chaque lycée ayant abrité la session. Au demeurant et d'après les calculs en cours le lycée Ibou Diallo qui a accueilli les candidats de sept établissements pourrait se retrouver à lui seul avec des résultats meilleurs que ceux du centre. Il en est de même pour le lycée Balla Moussa Daffé qui a tout aussi reçu des candidats venants d'autres établissements dont le lycée Ibou Diallo.