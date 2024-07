Ile Maurice: La fusion entre traditions du sud de l'Inde et influences mauriciennes

Bagatelle Mall compte un nouveau restaurant au 42, Market Street. Il s'agit du restaurant Nenban. Celui-ci est géré par une maman, Nalini Parasuraman, et ses fils. L'entreprise familiale surmonte les défis pour maintenir l'authenticité et la qualité de ses plats, tout en se préparant pour de futurs projets ambitieux. Kavinen Parasuraman, l'un des directeurs d'Amigo Group, nous en dit plus.

Tout a commencé par le restaurant Amigo, fondé en 1985 par le grand-père paternel des trois frères, Kavinen, Yovissen et Kovishen, Parasuraman, ensuite légué au défunt père des trois frères, qui était motivé par une passion pour la cuisine et l'hospitalité. Situé à Pavillon, Cap-Malheureux, Amigo s'est rapidement fait une réputation pour sa cuisine raffinée et son ambiance chaleureuse, devenant un lieu de prédilection pour les amateurs de fruits de mer mauriciens comme étrangers.

Après le succès d'Amigo, la famille a ressenti le besoin de diversifier son offre culinaire et de se lancer un nouveau défi, explique Kavinen Parasuraman. Et l'ouverture du restaurant Nenban a été motivée par un désir d'explorer et de célébrer les richesses de la cuisine du sud de l'Inde et de les fusionner aux influences culinaires mauriciennes. «Nenban» signifie «ami» en tamoul. Ce choix reflète la philosophie de l'entreprise de créer un environnement convivial et accueillant où chaque client se sentira comme un ami. Le nom incarne également les valeurs de chaleur humaine et d'hospitalité, qui sont au coeur de l'expérience culinaire offerte par Nenban.

Les plats sont conçus pour offrir des saveurs authentiques, tout en incorporant des ingrédients et des techniques locaux. Par exemple, des épices typiquement utilisées dans la cuisine mauricienne peuvent être ajoutées à des recettes traditionnelles du sud de l'Inde pour créer des saveurs uniques et innovantes. Les plats signatures du Nenban sont le Dosa Masala, le butter chicken, le Fish Molee,Tiger prawns thokku et la signature Nenban seafood platter.

Toutefois, l'ouverture de Nanban a présenté certains défis. «La recherche et la formation du personnel, spécialisé dans la cuisine sud-indienne, ont été une tâche complexe. Adapter les recettes traditionnelles aux goûts locaux, tout en préservant l'authenticité des plats, a également été un défi important. Enfin, la logistique et l'approvisionnement ont nécessité une attention particulière pour assurer un approvisionnement constant en ingrédients spécifiques à la cuisine sud-indienne, indispensables pour maintenir la qualité et l'authenticité des plats proposés», relève Kavinen Parasuraman.

Pour gérer l'entreprise familiale, la mère et les trois fils se sont réparti les responsabilités de manière équilibrée et complémentaire. Ensemble, ils veillent à la gestion rigoureuse des finances, à la supervision des opérations des restaurants, à la création des menus, ainsi qu'à l'élaboration des stratégies de marketing et du concept des bars. «Cette répartition harmonieuse des tâches permet de garantir le bon fonctionnement et le succès des différents établissements.»

La famille Parasuraman ne s'arrête pas là. Elle vise l'expansion, la mise en place de programmes de formation pour améliorer les compétences du personnel, et l'exploration d'autres cuisines régionales et internationales.

Pour ceux dont les familles souhaitent se lancer et réussir dans la restauration, Kavinen Parasuraman souligne l'importance de la passion, de la collaboration et de l'innovation. Il conseille aussi de bien définir les rôles pour chaque membre de la famille afin d'éviter les conflits, de maintenir un standard élevé de la qualité dans la nourriture et du service, d'être ouvert à l'innovation et d'adapter les offres en fonction des goûts et des tendances du marché. De plus, il faut une communication ouverte et honnête au sein de la famille pour une gestion harmonieuse de l'entreprise.