Ile Maurice: Documentaire - «Mauritius is the mission» lancé sur YouTube

Souvenez-vous, Major Lazer, groupe jamaïcainaméricain de musique électronique, s'était produit chez nous en 2019. Cela a été un événement majeur, plaçant Maurice un peu plus visiblement sur la carte de la musique électronique internationale.

Ce spectacle a été le dernier événement de grande envergure avant que l'île et le monde entier ne soient frappés par la pandémie de Covid-19. Cinq ans plus tard, le documentaire Mauritius is the Mission a pour objectif de raviver cet événement pour les fans de Major Lazer.

Réalisé par Christopher Lim et Ashfaq Allgoo, et produit par Pulp Creative et Adrenaline Factory, Mauritius is the Mission sera disponible aujourd'hui surYouTube. «Ce documentaire dévoile les coulisses de cet événement majeur et présente les images capturées depuis la conception jusqu'à la production, ainsi que les défis inattendus rencontrés en cours de route», expliquent les producteurs. Selon eux, «l'événement Major Lazer a été un succès retentissant». Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce documentaire et à mieux comprendre les logistiques nécessaires à la réalisation d'un tel événement. Rendez-vous donc ce soir sur YouTube.