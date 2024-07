Ile Maurice: Le nouveau Riche Terre Mall

Après 12 mois de travaux, notamment dans le food-court et la galerie principale, Riche Terre Mall a dévoilé son nouveau visage le vendredi 21 juin. Le centre commercial a été repensé pour rehausser le confort de ses visiteurs, en particulier dans le food-court, qui dispose désormais de plus de 300 places assises, d'un accès gratuit au WiFi, ainsi que d'un nouvel espace de jeux pour enfants.

En ce qui concerne la restauration, de nouvelles spécialités seront proposées avec l'arrivée de Nando's et de Bento Sushi. De plus, l'ouverture imminente d'une pharmacie plus grande et d'un nouveau Telecom Shop est prévue. Ouvert il y a 20 ans, Riche Terre Mall soutient plus de 650 emplois et dynamise l'économie locale.

Dans le cadre des efforts d'Ascencia en matière de durabilité, y aura l'installation d'une ferme photovoltaïque qui permettra de produire environ 3 mégawatts par an, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone de Riche Terre Mall et à promouvoir une utilisation plus durable de ses ressources énergétiques.