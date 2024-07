Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA et la tuberculose - Du matériel informatique pour améliorer la collecte des données

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama Dian Barry, a remis, le 8 juillet à Brazzaville, du matériel informatique et un véhicule de marque BJ au Programme national de lutte contre le sida (PNLS) et au Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT) pour améliorer la collecte des données et les indicateurs de prise en charge des malades.

Réceptionnant son lot composé, entre autres, des ordinateurs et imprimantes, la directrice du PNLS, Cécile Mapapa Miakassissa, a rappelé que ce matériel vient en appoint dans la lutte contre le VIH/sida. « Ce dernier temps, nous nous sommes rendu compte que dans les sites à haut volume, là où on traite beaucoup de malades, il y a eu un problème de traitement, de collecte de données. Ce matériel nous permettra d'améliorer la collecte des données et pourquoi pas aussi d'ajuster nos données qui permettront de montrer les indicateurs réels, parce que sans données, on ne peut pas avoir de résultats. Ce matériel nous permettra de documenter et de faire évoluer nos indicateurs et de bien travailler », a-t-elle rappelé.

Même son de cloche du côté du directeur du PNLT, le Pr Franck Hardain Okemba-Okombi, qui, en sus du matériel informatique, a reçu un véhicule de transport. Selon lui, l'appui de la représentation du Pnud leur permettra d'approcher d'une façon régulière les centres de prise en charge pour les accompagner et résoudre le niveau d'atteinte des indicateurs. « Le matériel informatique nous permettra de s'assurer de la qualité des données qui nous parviennent au regard de notre rythme de travail avec les différents centres de prise en charge du traitement. C'est donc une très bonne opportunité pour le programme pour mieux booster encore ces indicateurs », a-t-il déclaré.

Interpellé sur les priorités de sa structure, il a rappelé qu'elles sont d'ordre général sur la gouvernance tant au niveau intermédiaire qu'au niveau opérationnel. « Nous allons maintenir cette dynamique d'étendre les centres de prise en charge, de traitement en rapprochant le malade du centre de traitement afin d'augmenter nos notifications, de limiter les déperditions au cours du traitement antituberculeux. Dans le cadre de l'extension de notre réseau de laboratoire et l'intégration en lien avec la prise en charge des malades tuberculeux, ce véhicule nous servira des descentes au quotidien ; bref de bien coordonner nos activités de terrain », a conclu Franck Hardain Okemba-Okombi.

Principal bénéficiaire de la subvention du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en République du Congo, le Pnud estime que ces équipements permettront de couvrir l'ensemble des sites d'intervention de ces deux programmes nationaux, notamment au niveau du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et à Pointe-Noire. Quant au véhicule, il permettra, a rappelé Adama-Dian Barry, au PNLT de faire des descentes plus fréquentes sur les sites à haut volume afin de s'assurer de leur fonctionnement et sur l'atteinte des indicateurs de performance par le Fonds mondial.

« Nous sommes très satisfaits et nous ne pouvons que féliciter le programme sous le leadership du ministère de la Santé pour toutes les dispositions qui sont prises pour permettre de couvrir le maximum des personnes affectées et aller vers la sensibilisation pour la prévention. Il faut dire également qu'il y a d'énormes besoins. Par rapport à la prise en charge de ces besoins, nous avons décaissé l'année dernière plus de 20 millions de dollars, mais au regard des besoins, nous appelons l'ensemble des partenaires à se joindre à nous pour accélérer cette lutte, pour la réalisation des objectifs de zéro transmission qui sont assignées dans le cadre des objectifs de développement durable », a-t-elle invité.

Notons que ces équipements ont été acquis grâce au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.