Congo-Brazzaville: BEPC - Des candidats sereins et confiants à Pointe-Noire

Peu avant le lancement officiel des épreuves écrites du Brevet d'études de premier cycle (BEPC) à l'école primaire Pambou-Benjamin, dans le troisième arrondissement, Tié-Tié, par le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean Pascal Koumba, les candidats bien préparés ont exprimé leur conviction d'accrocher l'examen.

Très calmes et rassurées, Josua et Divine ont respectivement exprimé leur conviction de s'admettre au brevet sans failles. « Je fais le BEPC pour la première fois mais, je n'ai pas peur d'affronter les différentes épreuves qui nous seront proposées. J'étais très assidue au cours et aux travaux dirigés », a dit la première. « J'ai travaillé sans relâche durant les neuf mois pour arracher mon examen cette année et ma prière c'est ma réussite », a indiqué Divine, candidate de l'école Les jumeaux.

Au total, 36 006 candidats présentent le BEPC à Pointe-Noire dans 119 centres retenus et trois autres érigés dans les hôpitaux pour les candidats malades, notamment à Adolphe-Sicé, Congo-Malembé et Loandjili.

En effet, après le lancement officiel des épreuves, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean Pascal Koumba, s'est réjoui de l'organisation et du climat de paix qui a regné dans les différents centres d'examen qu'il a visités, en compagnie du premier vice-maire, Gabriel Missatou, et du directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Frédéric César Bayonne Bayonne.

Cette délégation a également visité les centres d'examen du lycée 30-mars 1970 avant de poursuivre sa ronde à l'école primaire de Tchimbamba et au CEG Jean-Félix-Tchicaya dans le but de rassurer les candidats de leur soutien. « Nous sommes très satisfaits de l'organisation et nous avons l'espoir que notre département sera cette année au BEPC dans le carré d'AS des grands », a-t-il souhaité.

De son côté, le vice-président de jury, Georges Makosso, a félicité la dextérité des chefs de centre qui n'ont laissé aucun enfant pour compte.