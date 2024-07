Congo-Brazzaville: Disparition - Hamadi Baba s'en est allé

L'Etoile du Congo a rendu un dernier hommage à son ancien président général, décédé le 7 juillet à Brazzaville des suites d'une maladie et inhumé le 9 juillet, conformément à la tradition musulmane.

Le bref passage du véhicule transportant la dépouille d'Hamadi Baba au siège de l'équipe n'a pas suffi pour se rappeler les œuvres accomplies par ce dirigeant émérite. Une cérémonie d'adieu digne de ce nom se fera dans les prochains jours, ont promis les dirigeants stelliens.

L'Etoile du Congo n'a pas perdu n'importe qui mais le dirigeant qui a écrit les plus belles pages de son histoire. « Les trois quarts des titres glanés par l'Etoile du Congo tant en national qu'en international, nous les devons à Hamadi Baba », a témoigné Dominique Dinga, son prédécesseur à la présidence de l'Etoile du Congo.

Sous son règne, l'Etoile du Congo dominait le sport congolais dans toutes les disciplines dans lesquelles elle était engagée (football, handball, basketball...). Hamadi Baba demeure donc un monument pour l'Etoile du Congo. Pour les services rendus, le siège de l'équipe porte son nom.

« Il était un sponsor debout d'une épopée de l'Etoile du Congo handball, à Cotonou. Le Congo devrait être frappé d'une suspension s'il ne participait pas à la compétition continentale en 1994. Hamadi, à la dernière minute, a mis ses fonds en jeu en supportant le voyage des tous les athlètes et les officiels. L'Etoile du Congo avait remporté cette Coupe d'Afrique et on l'a présentée au Palais au président Lissouba », a expliqué Dominique Dinga.

%

Malien d'origine, Hamadi Baba, devenu congolais après, est entré sur le territoire national à partir du départemental de la Likouala en tant que commerçant. Grand sportif qu'il était, il s'est intéressé aux couleurs vert et jaune de l'Etoile de Likouala où il fût à la fois joueur de champ et dirigeant. Ses affaires florissantes le conduisent à Brazzaville où il intègre l'Etoile du Congo en tant que sympathisant et donateur.

Grâce à ses multiples actions, il a gravi les échelons en 1970 pour être au comité directeur avant de succéder plus tard, vers les années 1988, à Dominique Dinga à la tête de l'Etoile du Congo. « Il n'a jamais quitté l'Etoile du Congo malgré les vents et marrées des comportements désobligeant des supporters. Il est revenu à la direction après plusieurs années d'éclipse », s'est souvenu Dominique Dinga. Il va puis il revient. Ainsi se résumait son amour pour l'Etoile du Congo.

Suite à la démission de René Serge Blanchard Oba, Hamadi reprend les rênes de l'Etoile du Congo après la saison 2010. Il a été ensuite désavoué par les supporters, le 30 octobre 2011. Le 19 janvier 2014, l'équipe ne trouvant pas de dirigeants nantis a décidé de recourir à lui : Hamadi Baba, le sapeur pompier, avait rendu son tablier le 19 novembre 2016 alors que son mandat courait jusqu'en janvier 2017.

« Mon mandat est fini. Je vais partir. Nous continuerons à lutter avec ceux qui vont venir en vue de redresser l'Etoile du Congo », disait-il le jour de ma démission. Son plus grand regret est de ne pas voir le messie tant attendu arrivé. D'où ses inquiétudes jusqu'à son dernier soupire. Hamadi a cette fois-ci quitté l'Etoile du Congo pour de bon mais ses œuvres sont éternelles.