Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Un appui financier aux agriculteurs victimes d'inondations

L'accord de coopération technique pour la mise en oeuvre du projet d'appui d'urgence aux agriculteurs victimes des inondations dans quelques départements du pays a été signé le 8 juillet, à Brazzaville, par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, et la représentante du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Yannick Ariane Rossorimanana.

Selon les termes de l'accord, la FAO va mettre à disposition une enveloppe de 300 millions FCFA (500 000 dollars américains). Les bénéficiaires ne sont autres que les agriculteurs victimes des inondations dans les départements de la Cuvette, du Pool, des Plateaux et de la Likouala. Dans ces localités, en effet, les agriculteurs ont perdu des hectares de plantations à cause de la montée des eaux, il y a quelques mois. Ils ont ainsi perdu leur principale source de revenus avec des conséquences sur la population de ces contrées.

« Nous avons trouvé avec la FAO la réponse à donner à ces agriculteurs. Si nous ne produisons pas, nous ne pourrons pas assurer l'alimentation de la population », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Il convient de souligner que les kits de l'assistance humanitaire que le gouvernement a apportée à l'ensemble des victimes des inondations contenaient aussi des outils de relèvement, notamment des instruments de pêche, des bateaux à hors-bord.

L'accord signé avec la FAO lui permet de prendre en charge d'autres aspects liés au relèvement. Selon la représentante de la FAO, cette agence onusienne cherche à établir un système de relèvement rapide et efficace en privilégiant l'anticipation des catastrophes et l'intervention. « L'action anticipée modifie notre gestion des catastrophes. Agir avant les crises, c'est protéger la vie et les moyens de subsistance », a fait savoir la diplomate onusienne.

En rappel, la FAO a pour missions, entre autres, de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté rurale ; d'assurer la mise en place des politiques favorables à l'alimentation et l'agriculture ; d'assurer une augmentation durable de l'offre et de la disponibilité des aliments ; d'enrichir les connaissances en matière d'alimentation et d'agriculture, des forêts et de pêche.