Maroc: L'IRAT veille à la qualification du capital humain pour mieux servir le citoyen (Directeur)

Kénitra — L'Institut Royal de l'Administration Territoriale (IRAT) veille à la qualification de l'élément humain pour être à la hauteur des défis posés en matière d'amélioration des prestations en faveur des citoyens, a indiqué, lundi à Kénitra, le directeur de cet institut, le Général de Brigade Rachid El Hamri.

"Depuis sa création en 1964, cet institut a contribué à la formation des agents d'autorité, des inspecteurs de l'administration territoriale, des délégués de l'entraide nationale, des cadres des branches spécialisées ainsi que les cadres d'administration de pays africains frères et amis, s'adjugeant ainsi le premier rang dans le domaine de la formation des cadres de l'administration territoriale", a-t-il indiqué dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de sortie de la 59ème promotion du cycle normal des agents d'autorité, présidée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, en présence de personnalités civiles et militaires.

Et d'ajouter que ce rayonnement s'explique par l'ouverture de l'institut sur son environnement extérieur, en développant un système de formation diversifié et en phase avec les évolutions sur les plans national et international.

Il a fait remarquer que "le fil conducteur de l'institut et sa plus-value sont la formation militaire qui forge la personnalité des stagiaires en leur inculquant les principes de l'autonomie et de la responsabilité, en plus des valeurs de la citoyenneté et du patriotisme". El Hamri a aussi souligné que l'IRAT, en exécution des Hautes Instructions Royales, ne cesse d'innover pour améliorer sa formation de manière à mieux répondre aux attentes de l'administration territoriale et améliorer les prestations fournies aux citoyens.

Il a, à cette occasion, exprimé sa fierté à l'égard de "cette promotion d'agents d'autorité qui se démarque par les profils exceptionnels dont elle est composée, un modèle du capital humain en faveur duquel le ministère de l'intérieur engage des efforts en vue de le valoriser et de le mettre au service des citoyens". Cette cérémonie de sortie de la 59ème promotion du cycle normal des agents d'autorité, comptant 124 lauréates et lauréats, a été marquée par la remise de certificats aux majors ainsi que par un défilé militaire exécuté par les tout nouveaux agents d'autorité.

A noter que 91 % de cette nouvelle promotion sont titulaires d'un Master à leur accès à l'IRAT en 2022. 52 % des lauréats, qui représentent les différentes régions du Royaume, ont une formation juridique, 44 % en économie et gestion et 4 % sont formés dans différentes filières scientifiques. La moyenne générale annuelle obtenue par les membres de cette promotion, d'une moyenne d'âge de 27 ans, est de 14,92, la meilleure moyenne étant de 18,21 et la plus basse 12,44.

Un communiqué du ministère de l'Intérieur avait indiqué que cette cérémonie traduit l'intérêt accordé par le ministère à la valorisation de ses ressources humaines en général et du système de la formation au sein de l'IRAT en particulier, soulignant que le ministère veille à former et à doter l'administration de proximité d'une nouvelle génération de responsables en mesure de relever les défis et les enjeux liés au parachèvement des chantiers de développement et à la consolidation du progrès, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au service du citoyen.