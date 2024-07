Maroc: INDH à Safi - La Coopérative 'Bnat Lgoraan', un modèle pionnier de projets socio-économiques inclusifs

Safi — La Coopérative "Bnat Lgoraan" à Safi, une entité spécialisée en couture, broderie et confection des produits artisanaux, représente un exemple pionnier des projets de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), visant à favoriser l'inclusion économique et sociale des femmes.

Disposant d'"Atelier de couture et de broderie traditionnelle" et d'un espace de commercialisation, ce projet, d'un investissement total de 331.648 dirhams, s'inscrit dans le cadre du Programme 3 de l'INDH "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", notamment l'axe relatif à l'accompagnement des chaînes de production à fort potentiel d'emploi.

Pour le lancement de ce projet dans d'excellentes conditions et le doter d'équipements adéquats, l'INDH a mis à la disposition de ladite Coopérative, un appui financier de l'ordre de 248.736 DH, tandis que la contribution financière de la porteuse du projet s'élève à 82.912 dirhams, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de la province de Safi. Ce projet a pour objectif principal d'améliorer les conditions de travail et le revenu des femmes membres de cette Coopérative, de favoriser leur insertion dans le marché de l'emploi, tout en valorisant les produits de l'artisanat.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Chef de la Division de l'Action Sociale à la préfecture de la province de Safi, Abderrahim Hababa, a souligné que la visite de ce projet et d'autres Coopératives bénéficiaires de l'aide de l'INDH s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des Coopératives, notant que ce rendez-vous annuel est l'occasion de mettre en lumière le rôle fondamental de ces entités dans la réponse aux besoins économiques et sociaux des catégories ciblées.

M. Hababa a tenu à préciser que le nombre total des coopératives et sociétés ayant bénéficié de l'appui de l'INDH au niveau provincial dans le cadre de sa troisième phase de l'Initiative s'élève à 73.

Il a, dans la foulée, fait savoir que l'objectif de ce soutien est de faciliter l'intégration des femmes dans le marché du travail, de générer des opportunités d'emploi et de promouvoir l'emploi des femmes actives dans ce domaine, notant que les coopératives bénéficiaires opèrent dans des secteurs variés, tels que l'agriculture, la pêche maritime, le tourisme durable et l'artisanat. Par ailleurs, M. Hababa n'a pas manqué de réitéré l'engagement ferme de l'INDH à soutenir cette catégorie de la population, mettant en avant l'ouverture de l'Initiative sur toutes les opportunités visant à renforcer le tissu économique au niveau de cette partie du territoire national.

De son côté, Khadija Badis, présidente de la Coopérative "Bnat Lgoraan", a indiqué que son atelier doit son développement à l'aide financière et à l'accompagnement précieux de l'INDH, notant que plus de 20 femmes bénéficiaires sont actuellement mobilisées pour gérer les diverses commandes de broderie que reçoit la Coopérative.

Elle a également tenu à exprimer sa sincère gratitude à l'INDH, aux autorités provinciales et à toutes les parties concernées pour les efforts considérables déployés pour l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes et ce, conformément à la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'attention particulière que le Souverain ne cesse d'accorder à cette catégorie de la population pour favoriser son intégration économique et sociale.