Ethiopie: Le ministère des femmes et des affaires sociales a signé un protocole d'accord pour travailler avec diverses institutions à la réinsertion des rapatriés

Addis Abeba — Le ministère des femmes et des affaires sociales a conclu un protocole d'accord pour travailler avec diverses institutions pour réhabiliter les rapatriés et garantir leurs prestations de manière durable.

Le ministère de la Femme et des Affaires sociales a conclu des accords avec le ministère des affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'emploi et des compétences, le ministère de la Santé, le ministère de l'agriculture et le ministère de l'Innovation et de la Technologie.

En outre, le ministère a conclu des accords avec la police fédérale, le service de l'immigration et de la nationalité et le service des réfugiés et des rapatriés.

Le protocole d'accord a été signé par la ministre des femmes et des affaires sociales, Ergoge Tesfaye, les ministres et les chefs des différentes institutions.

A l'occasion, la ministre des affaires des Femmes et des Affaires Sociales, Ergoge Tesfaye, a dévoilé que les citoyens quittent le pays illégalement par l'intermédiaire de courtiers et de groupes de passeurs.

Elle a souligné qu'elle a conclu un accord pour travailler de concert avec différents ministères et institutions pour réhabiliter ces citoyens revenus d'exil et assurer leurs bénéfices à long terme.

Le chef de projet du Service des Réfugiés et des Retournés, Ush Darara, a affirmé que cela contribuerait à mener à bien le travail sur les réfugiés et les rapatriés de manière organisée et coordonnée.