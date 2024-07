Congo-Kinshasa: Les Etats-Unis exhortent tous les groupes armés à cesser les hostilités et à déposer les armes

Dans un rapport final du Groupe d’experts des Nations Unies sur la République Démocratique du Congo, les États-Unis partagent les préoccupations exprimées et soutiennent la poursuite de son enquête sur les auteurs de violations des droits de l’homme et d’atteintes aux droits humains en RDC. Cette information est relayée dans un communiqué du Département américain reçu à notre rédaction.

Selon le document, ce conflit a exposé des millions de personnes à des violations des droits humains et à la violence, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. A cet effet, les Etats-Unis exhortent tous les groupes armés à cesser les hostilités et à déposer les armes.

Devant cet état de fait, ils appellent le Rwanda à mettre fin immédiatement à son soutien au M23 et à retirer les troupes des RDF et les armes avancées de la RDC. « Nous appelons la RDC à cesser immédiatement la collaboration des éléments des Forces armées congolaises (FARDC) avec les FDLR, en violation des ordres des dirigeants militaires. Nous prenons également note des preuves d’attaques contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies MONUSCO et réaffirmons que de telles actions sont inacceptables », indique le même communiqué.

A en croire la même source, les États-Unis continuent de soutenir les efforts diplomatiques régionaux qui favorisent la désescalade et créent les conditions d’une paix durable en RDC et exhortent toutes les parties au conflit à adhérer à la trêve humanitaire.

« Nous appelons le Rwanda et la RDC à mettre en œuvre leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda, et appelons toutes les parties à respecter les droits de l’homme, à adhérer aux obligations applicables en vertu du droit international humanitaire et à tenir responsables tous les acteurs des violations des droits de l’homme et des abus dans le conflit dans l’est de la RDC », conclut le communiqué.