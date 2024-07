Cote d'Ivoire: Éducation - La Banque mondiale approuve les recommandations des États généraux

La Banque mondiale juge pertinentes les recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena). Rapporte le site fratmat.info. Le Vice-président régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'institution, Ousmane Diagana, a exprimé cette satisfaction lors d'une rencontre à Abidjan le 8 juillet 2024 avec les ministres de l'Éducation-formation et de la Jeunesse.

« Je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès réalisés ces dernières années dans la formulation et les stratégies dans le secteur de l'éducation, » a déclaré Diagana, rapporte une note d’information du ministère de l’éducation nationale et l’alphabétisation.

Il a ajouté : « J'ai suivi de loin, tandis que mes collègues ici ont suivi de très près l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena). Cet exercice a permis une mobilisation intellectuelle et des partenaires du secteur, conduisant à une série de recommandations pertinentes. »

Ces recommandations, issues des consultations populaires initiées par le gouvernement ivoirien via le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dirigé par le Professeur Mariatou Koné, ont reçu l'adhésion des institutions de Bretton Woods. Ousmane Diagana a souligné que cette adhésion a facilité l'obtention des financements nécessaires : « Lors de la préparation de ce projet, à quelques semaines de sa présentation au conseil d'administration, il restait encore quelques ressources disponibles au niveau de la Banque mondiale. En voyant le package soutenu par une stratégie nationale, nous avons rapidement alloué ces fonds pour augmenter l'enveloppe de ce programme. Cela prouve que, lorsque le diagnostic est clair et que les recommandations sont pertinentes, avec une volonté d'aborder les problèmes identifiés, on peut mobiliser des ressources, » a conclu Diagana.