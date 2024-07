Guinée: La première édition de la politique nationale de l'emploi officiellement lancée

La ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba a procédé ce mardi 09 juillet 2024, au lancement officiel de la politique nationale de l'emploi. La cérémonie de lancement s'est déroulée dans un réceptif hôtelier de la place, en présence de quelques membres du gouvernement.

Selon elle, cette politique est en parfaite harmonie avec les différents documents d'orientations politiques et stratégiques de la Guinée.

Cette responsable du département de l'enseignement technique est revenue sur l'importance cruciale de cette politique nationale de l'emploi.

"Cette politique nationale est en parfaite harmonie avec les différents documents d'orientations politiques et stratégiques de notre pays. Notamment la vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère, et le programme de référence intérimaire (PRI) dans ses piliers fondamentaux qui visent notamment à renforcer les compétences de qualification de jeunes, de femmes grâce à une formation professionnelle adéquate. Faciliter l'accès au financement et fournir un accompagnement technique pour encourager la création de nouvelles entreprises moteur de croissance et création d'emploi ainsi de suite" , a fait savoir la ministre.

Docteur Julien Gbongouno, secrétaire général dudit ministère renchéri en déclarant que cette politique adresse les questions de la création de l'emploi.

"Cette politique nationale de l'emploi la première pour la Guinée est une politique qui adresse les questions de la création de l'emploi à travers les politiques fiscales qui sont adaptées, à travers des stratégies de création d'emploi de soutien aux petites et moyennes entreprises, à travers des politiques d'incitations à l'investissement. C'est une politique nationale qui adresse également les questions de la formation et de l'éducation, de l'adéquation et des besoins du marché du travail entre autres" , a déclaré le secrétaire.

La clôture est prévue pour le mercredi 10 juillet prochain.