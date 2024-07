Madagascar: Course à la Mairie de Tana - Rinah Rakotomanga candidate

L'ancienne directrice de la Communication et des Relations publiques de la Présidence a officialisé sa décision hier.

De la détermination

C'est le mot d'ordre pour Rinah Rakotomanga. L'ancienne directrice de la Communication et des Relations avec les institutions de la Présidence de la République, de 2019 à 2021, a annoncé hier sur son compte Facebook, sa participation à la course à la Mairie de Tana. Pour l'heure, elle est l'unique candidate à avoir officialisé sa candidature aux élections communales prévues se dérouler le 6 novembre prochain.

Connue comme étant une proche collaboratrice du président Andry Rajoelina, Rinah Rakotomanga ne portera cependant pas le maillot du Tanora malaGasy Vonona, ni celui du groupement Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina, mais se présentera sous une liste indépendante. Si l'on se réfère à sa publication, elle serait soutenue par différentes associations, mais aussi par des collaborateurs étrangers.

L'ancienne DIRCOM de la Présidence exhorte aussi le soutien de l'ensemble de la population tananarivienne. En effet, Rinah Rakotomanga se veut être une candidate rassembleur qui vise à rallier autour d'elle les partisans du pouvoir en l'occurrence ses anciens compagnons de lutte au sein du clan Volomboasary, ceux de l'opposition, les gens issus de toutes les origines confondues résidant au sein de la commune urbaine d'Antananarivo.

Valeurs de l'Iarivo

Je me tiens debout pour la patrie, soutient Rinah Rakotomanga tout en faisant savoir que cela fait 14 ans qu'elle souhaite briguer le poste de Premier Magistrat de la ville des Mille. Selon ses dires, elle aurait toujours été marginalisée notamment de par le fait d'être une femme. Son objectif est de redorer l'image de la capitale et restaurer les valeurs de l'Iarivo qui, d'après elle, est devenue le centre des guéguerres politiques entre le pouvoir central et l'Administration communale. Pour exprimer sa détermination, l'ex-présidente du Conseil d'Administration de la Compagnie Madagascar Airlines a lancé son site officiel RINAH 2024, en même temps que l'annonce de sa candidature.

Troubles fêtes

Elle dispose d'un diplôme de Management d'entreprises et services à l'Université de Poitiers - France, d'un diplôme en gestion d'Entreprise de Transport et de Services (Paris-France), et a suivi une formation en Droit (CNFDI - Brunoy - France), une formation diplômante en réécriture journalistique (Paris - France), une formation diplômante en diplomatie (IHEF Chamarande - France) et une Licence en Communication obtenu à Madagascar.

Rinah Rakotomanga a déjà occupé plusieurs postes à hautes responsabilités et a dirigé de nombreuses entreprises privées et publiques à Madagascar mais aussi à l'étranger. Mais est-ce que sa candidature sera adoubée par le président Andry Rajoelina ? C'est la question que se posent les observateurs. Pour l'heure, il n'y a aucune réaction officielle ni de la part de la Présidence de la République ni venant de la hiérarchie politique du pouvoir.

On constate toutefois qu'elle obtient des commentaires positifs et de nombreux encouragements de la part de nombreuses têtes connues du régime et des simples citoyens. Quoiqu'il en soit, avec cette décision, Rinah Rakotomanga va certainement être accusée de vouloir jouer les troubles fêtes car elle risquerait de grignoter les voies du clan Volomboasary lors des communales du 6 novembre.