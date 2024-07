Madagascar: Projet ODOF - Convention stratégique et charte de responsabilité signées

Un service de maintenance standardisé des machines et une optimisation de la commercialisation des produits des unités industrielles du projet ODOF (One district One factory) seront assurés grâce au partenariat signé avec US Okes Pty Ltd.

Un pas de géant vers l'industrialisation locale a été franchi lundi dernier. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce de Madagascar, représenté par le ministre Edgard Razafindravahy, a signé une convention-cadre de partenariat avec la société sud-africaine Us Okes Pty Ltd. Cette alliance stratégique, inscrite dans le cadre du projet One District One Factory (ODOF), marque une nouvelle ère pour l'industrie malgache.

Selon les présentations faites lors de la cérémonie de signature, le programme ODOF vise à doter chaque district de Madagascar d'une unité industrielle dédiée à la transformation locale. Ce projet ambitieux a pour objectif de répondre aux besoins de la population, de stimuler la croissance économique et de créer des emplois locaux tout en valorisant les ressources locales. À ce jour, plus de 57 unités industrielles ont été déployées à travers le pays.

Modernisation

Jusqu'à présent, les unités octroyées par l'État avaient tendance à se dégrader pour finir en mauvais état, faute de maintenance et d'entretiens standardisés. De plus, l'absence de stratégie claire pour la commercialisation locale ou internationale des produits limitait leur impact économique. La nouvelle convention de partenariat avec Us Okes Pty Ltd, spécialisée en gestion logistique et maintenance industrielle, promet de changer la donne.

%

La convention garantit un service de qualité et standardisé pour la maintenance et l'entretien des unités industrielles ODOF. Grâce à l'expertise de Us Okes Pty Ltd, ces unités bénéficieront d'un fonctionnement optimal et pérenne. Par ailleurs, la commercialisation des produits ODOF est également une priorité. Une centrale d'achat et de distribution sera mise en place à Antananarivo, offrant aux consommateurs malgaches un accès direct aux produits issus des unités industrielles et facilitant les exportations.

Engagement

Une charte de responsabilité a été signée par les bénéficiaires des unités ODOF. Cette charte établit leurs obligations, notamment le respect des normes de qualité, l'utilisation des matières premières locales issues des coopératives, et l'obtention des autorisations nécessaires pour la commercialisation des produits. Cet engagement garantit la pérennité des unités industrielles et le respect des standards de qualité.

Bref, ce projet symbolise un engagement fort pour un développement industriel durable dans chaque district de Madagascar. En partenariat avec Us Okes Pty Ltd, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce s'assure que les unités industrielles ODOF deviennent des moteurs durables de croissance économique locale.

En créant des emplois et en valorisant les ressources locales, ce partenariat stratégique promet un avenir prospère pour l'industrialisation malgache. Certes, la signature de cette convention-cadre de partenariat et de la charte de responsabilité marque un tournant décisif pour le projet ODOF, offrant des perspectives prometteuses pour le développement industriel de Madagascar.