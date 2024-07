Sénégal: Indisponibilité de la radiothérapie, le ministère de la santé dément

Dakar — La Direction générale de la santé (DGS) a démenti ce mardi l'information selon laquelle la radiothérapie n'est plus disponible au Sénégal à cause d'une panne des appareils de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye et de l'hopital Cheikh Ahmadoul Khadim.

Les autorités sanitaires invitent les citoyens à plus de responsabilité et recommande de "vérifier les informations à caractère sensible auprès des services compétents afin d'éviter la diffusion de fausses nouvelles, interdites par la loi", lit-on dans un document transmis à l'APS.

La même source signale que le samedi, 06 juillet, le ministère de la santé et de l'action sociale (Msas) "a constaté la diffusion d'une vidéo devenue virale, dans laquelle un individu a partagé des informations selon lesquelles, les appareils de radiothérapie de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye et de l'hopital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba sont tombés en panne".

Dans cette vidéo, poursuit le communiqué, " il est dit que la radiothérapie n'était plus disponible au Sénégal".

"Cette information qui est fausse", selon le ministère de la santé qui regrette qu'une telle information ait porté "préjudice" au système de santé et a créé la panique chez les patients qui doivent bénéficier de ce traitement.

Il assure que "les services de radiothérapie des hôpitaux de Dalal jamm et de Cheikh Ahmadoul Khadim sont fonctionnels et continuent à délivrer correctement les soins relatifs au traitement des cancers".

Le Msas rappelle qu'il dispose de canaux appropriés pour communiquer sur les problèmes que rencontre le secteur de la santé.

"La diffusion de fausses nouvelles, la désinformation porte atteinte à l'image, à la crédibilité et au fonctionnement des services de soins", indique le ministère qui se réserve "le droit de saisir la justice pour une application rigoureuse des peines prévues à cet effet".