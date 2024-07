Angola: Le ministre de l'Agriculture lance un appel au patriotisme pour préserver les forêts

Huambo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a appelé, à Huambo, les Angolais à faire preuve de patriotisme pour préserver les forêts, en luttant contre l'abattage indiscriminé des arbres. Il s'exprimait lors du lancement de la campagne de récolte de blé, qui a eu lieu lundi dans la ferme Luvili, dans la commune de Luvemba, municipalité de Bailundo, dans le corridor nord de la province de Huambo.

Pour le responsable, la lutte contre l'abattage indiscriminé des arbres dans le pays n'implique pas une augmentation des inspecteurs forestiers ou des ressources techniques, mais plutôt un changement dans la conscience et le comportement des Angolais, qui ont facilité l'invasion des forêts par les étrangers dans tout le pays. Il a admis que certaines provinces comme Benguela, Cuando Cubango, Cuanza-Norte et Moxico présentaient une situation plus complexe et plus délicate du point de vue de la destruction des forêts indigènes.

Le gouvernant a indiqué que cette action nécessitait l'intervention de tous les acteurs de la société, depuis la communauté, les autorités traditionnelles jusqu'aux organes de défense et de sécurité qui surveillent le périmètre du pays, pour sauver la patrie qui est "décimée" avec l'implication directe des Angolais eux-mêmes.

Il a expliqué que ce n'est que de cette manière qu'il sera possible de sanctionner toutes les infractions enregistrées et commises par les personnes et les entreprises autorisées ou non à exploiter le bois dans le pays, car la correction des mauvais comportements des citoyens ne peut pas être la tâche du ministère de l'Agriculture et des Forêts d'augmenter le nombre d'inspecteurs, mais plutôt un effort commun. António Francisco de Assis a souligné que, selon la loi forestière, les étrangers n'ont pas droit aux licences forestières, qui ne sont accordées qu'aux entreprises angolaises.