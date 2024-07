Angola: Le Timor oriental va ouvrir son ambassade au pays

Luanda — La République du Timor oriental ouvrira sa première ambassade en Angola au courant de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, a déclaré mardi, à Luanda, son Président, José Ramos-Horta.

José Ramos-Horta a fait cette déclaration à la presse, après avoir assisté à la remise formelle des clés des locaux où se trouvera l'ambassade, des mains du ministre angolais des Relations extérieures, Teté António, à son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Bendito dos Santos Freitas. Le Président, qui a remercié et félicité le Gouvernement angolais pour sa rapidité et sa promptitude à fournir des locaux pour l'ambassade, a déclaré qu'il avait déjà nommé un ambassadeur du Timor oriental en Angola.

"Dès mon retour à Dili, j'ai rendez-vous avec lui pour qu'il reçoive ses lettres de créance et qu'il vienne à Luanda le plus tôt possible", a-t-il souligné. Il a considéré qu'il était de la responsabilité de son gouvernement d'envoyer l'équipe nécessaire pour mettre en place l'ambassade et commencer à suivre la mise en oeuvre et l'exécution des mémorandums signés, en explorant des idées pour d'autres accords possibles.

Il a ajouté que c'était un grand moment, car c'était le premier pays PALOP à avoir une ambassade à Dili, dans lequel ils se sentaient réconfortés et apporteraient tout leur soutien à la présence diplomatique de l'Angola au Timor oriental et dans la région, afin de poursuivre la collaboration pour un bénéfice mutuel. À cette occasion, le ministre Téte António a souligné que ce geste montre que les deux pays avancent ensemble, puisque le Timor oriental a déjà reçu l'ambassadeur angolais dans son pays.