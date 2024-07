Angola: Ana Dias Lourenço participe à l'Académie Mondiale des Première Dames

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, participe du 10 au 13 juillet à la deuxième édition de l'Académie Mondiale des Premières Dames à New York, aux Etats-Unis d'Amérique.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, le séminaire, organisé par l'Alliance Mondiale des Premières Dames en partenariat avec Columbia University de New York et organisé par OFLAD, réunira une cinquantaine de Premières Dames. La réunion vise à renforcer le rôle des Premières Dames en tant que catalyseurs de changement positif et de transformation sociale, en soutenant des programmes de développement durable ayant un impact majeur dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'égalité des sexes, de l'économie et du changement climatique.

Il a également comme finalité à renforcer le leadership sur les questions de santé dans un contexte de mondialisation, l'interaction avec les partenaires internationaux afin de mobiliser des ressources et le développement des activités de responsabilité sociale de ses bureaux. Le programme prévoit une table ronde au cours de laquelle les premières dames partageront leurs expériences des défis et des opportunités vécues au niveau national, ainsi que les communautés de leurs pays, contribuant à un objectif commun de renforcement de la promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement socio-économique.

Depuis 2009, l'Alliance mondiale des femmes soutient les Premières Dames et 150 hauts dirigeants des États-Unis, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe dans leurs efforts pour promouvoir un changement positif dans leurs communautés et dans le monde entier. Outre les Premières Dames, des conseillers techniques de leurs bureaux respectifs participent à l'événement.