Sénégal: Mbane - 38 producteurs sélectionnés pour le projet de mise en place des fermes agroécologiques

Mbane — Trente huit producteurs volontaires de Mbane, une commune du département de Dagana (nord), ont été sélectionnés pour participer au projet de mise en place d'un prototype de fermes agroécologiques initié par l'Institut Sénégalais de recherches agricoles ( ISRA), a appris l'APS.

"L'ISRA, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal et des vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (S.A.E.D), les élus locaux, le projet santé territoriale, et 38 producteurs locaux de Mbane, ont pris part à une table ronde de réflexion axée sur les modalités de mise en place d'un prototype de fermes agroécologiques, pour répondre aux enjeux de la santé humaine, animale et environnementale", a dit Dr Mame Farma Ndiaye, directrice du centre de recherches agricoles de Saint-Louis.

Elle s'exprimait, lors de la dernière journée de réflexion initiée par l'ISRA, sur la mise en place d'un prototype de fermes Agroécologiques. Plusieurs partenaires techniques ont participé à cette rencontre.

Dr Mame Farma Ndiaye, a expliqué que "ces fermes agroécologiques comportent des aspects d'agroforesterie, de diversification, de pisciculture qui vont servir de base à la production de germes beaucoup plus définis".

"Il s'agit d'un effet démultiplicateur pour montrer comment on peut co-concevoir une agriculture réfléchie, saine qui peut répondre aux enjeux de la santé humaine, animale et environnementale, à partir de la recherche et des fermes agroécologiques", a précisé la chercheure.

Paul Marie Faye, directeur de la délégation SAED/lac de Guiers, explique, pour sa part, que "le choix de Mbane, se justifie par le fait qu'il y a plusieurs problématiques notamment liées à la santé végétale, humaine et environnementale d'où le concept +One health+, une seule santé autour des différentes problématiques qui interagissent dans la zone".