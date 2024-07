Congo-Kinshasa: Présidentielle - La MOE Regard Citoyen préconise le retour aux 2 tours en cas de ballotage

La Mission d'observation Regard Citoyen a proposé, mardi 9 juillet, que la présidentielle soit organisée en deux tours en cas de ballotage. Cette structure a dévoilé cette proposition lors de la publication, à Kinshasa, de son rapport définitif d'observation des élections de décembre dernier.

Dans son rapport, la MOE Regard Citoyen a également plaidé pour le maintien du seuil légal de recevabilité et la suppression de celui de représentativité pour ne pas violer le droit des candidats et des citoyens de se faire élire. La MOE Regard Citoyen est d'avis que cela va mettre fin à la marginalisation des soi-disant petits partis politiques ainsi que des candidats indépendants. Cette mission d'observation souhaite que la loi électorale interdise le cumul des candidatures dans un même cycle électoral. La MOE Regard Citoyen a en outre noté la nécessité d'instaurer un système paritaire modulé des candidatures des femmes, sur les listes des partis et regroupements politiques, constant à 50% pour les législatives et a plus ou moins de 50% pour les provinciales et les locales.

Selon son coordonnateur, Abraham Djamba, le retour au second tour va résoudre la question de déficit de légitimité, si le président de la République est élu avec moins de 50% de suffrage valablement exprimées. Il a estimé nécessaire que le pays revienne au système de majorité simple aux législatives, provinciales et locales avec suppléance reconnue au meilleur perdant. Cette mission a déployé plus de 10 500 observateurs lors des élections combinées de décembre dernier.