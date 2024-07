Congo-Kinshasa: La MIBA promet la démolition des constructions anarchiques sur le site « Mitembela »

Plus de cent maisons construites anarchiquement sur le site 4046, appelée communément « Mitembela » dans la commune de la Kanshi à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), seront démolies dans les jours qui viennent. L'annonce a été faite par la Société Minière de Bakwanga (MIBA) dans un communiqué publié le week end dernier.

Le site 4046 est en plein lotissement depuis quelques mois par les membres de l'association Bakwanga unis pour la reconstruction et la prospérité (BURP). Le récent communiqué de la MIBA concerne plus de cent maisons qui sont en pleine construction sur le site « Mitembela » dans la commune de la Kanshi. C'est depuis près de trois mois que les responsables de l'Association Bakwanga unis pour la reconstruction et la prospérité mettent en vente des terrains sur ce site.

Les membres de BURP brandissent un arrêt de la justice prononcé par défaut contre la MIBA. C'est ainsi qu'ils sont parfois accompagnés de quelques agents de l'ordre dans ces opérations de lotissement. En réaction, la MIBA signe et persiste que la concession querellée reste son patrimoine et il est couvert par un titre foncier en cours de validité. Elle demande à cet effet à la population à s'abstenir de jeter son argent en achetant un terrain sur ce site privé, au risque d'être victime de démolition comme ce fut en 2008. La MIBA a perdu au cours de ces trois dernières années, plus de cinq concessions. De grandes bâtisses appartenant aux autorités policières et militaires y sont en pleine construction.