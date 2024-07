Congo-Brazzaville: Près de 2 000 candidats passent l'examen de fin de formation

La phase écrite des examens de sortie dans les écoles de formation professionnelle, session de juillet 2024, a démarré le 9 juillet sur l'ensemble du territoire national.

1822 candidats au total viennent des écoles normales des instituteurs, des écoles paramédicales, de l'Ecole des beaux-arts et des carrières administratives. Ils seront évalués en deux étapes : la phase écrite pendant trois jours pour les uns et cinq jours pour les autres, et la phase pratique à partir du 15 juillet pour prendre fin après plus d'une semaine, selon le calendrier du ministère. L'examen concerne cinq départements du Congo, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Niari (Dolisie), Cuvette (Owando) et le Pool (Kinkala). A Brazzaville, les épreuves ont été lancées au lycée technique industriel 1er-mai par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, David Anga.

Les candidats des écoles de santé ont démarré la première journée avec les épreuves de français, parasitologie, démographie, organisation et classement, transmission des informations, selon les options. Quant aux impétrants des écoles administratives et financières, les épreuves ont été différentes selon les options tandis que ceux des écoles normales des instituteurs ont planché sur les épreuves de français et de mathématiques. Le président spécifique aux examens et concours, Brice Merlin Lepebé, a souligné la particularité de cet examen qui se situe au niveau de la reformulation des filières santé. « Je vous souhaite bonne chance à cet examen qui est une évaluation certificative qui vous permettra de sortir des écoles de formation », a-t-il indiqué.