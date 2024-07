Afrique: Le secteur immobilier congolais intéresse l'Uapi

Le représentant de l'Union africaine des promoteurs immobiliers (Uapi), Amine Nockta, a exprimé, le 6 juillet à Brazzaville, au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, la vision de son institution de développer le secteur immobilier en République du Congo, en se concentrant sur l'élaboration des normes, des réglementations et des outils juridiques adéquats.

Accompagné du consul honoraire de la République du Congo au Maroc, Naoual Atlas, le représentant de l'Uapi a présenté au président de la chambre basse du Parlement les opportunités d'une telle initiative. « Nous avons discuté longuement de l'échange d'expertises vu que nous avons une vision 360 de tous les cadres normatifs qui gèrent le secteur dans plusieurs pays. Il y a certains pays qui ont connu une grande évolution du secteur et qui ont dépassé les attentes placées au départ, à l'instar du Maroc. Nous sommes conscients que pour développer ce secteur, il faut commencer par le Parlement, parce qu'il faut une réglementation en la matière », a expliqué Amine Nockta à sa sortie d'audience.

Selon lui, la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale a visé, entre autres, à créer un canal de communication, mettre en exergue les expériences des différents pays en la matière, mais aussi proposer, en partenariat avec une fédération locale, des réglementations. Il s'est agi également de proposer à la partie congolaise une manière de voir les choses afin de développer le secteur en proposant des outils juridiques permettant d'enclencher des canaux de financement de l'immobilier en République du Congo. Le but étant de sécuriser l'immobilier et drainer de plus en plus des investisseurs.

Créée le 22 juin 2022 au Maroc, l'Uapi est une plateforme panafricaine qui se veut être une solution aux problématiques de l'habitat sur le continent. Elle regroupe des fédérations, des promoteurs de plus de douze pays africains, anglophones et francophones dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, le Ghana et le Niger. Avec pour siège Casablanca, au Maroc, cette organisation entend accompagner les Etats dans la réduction du prix du logement sur le continent pour le bien-être de la population.