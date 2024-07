Congo-Kinshasa: Ambassade de la RDC en France - La Cellule de communication réunie autour d'Émile Ngoy Kasongo

Émile Ngoy Kasongo, en remplacement de Ruth Isabel Machik Tshombe et accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo (RDC) en France et de la Principauté de Monaco, également en tant que nouvel ambassadeur, délégué permanent de la RDC auprès de l'Unesco, installe ses méthodes de travail au service de la Maison Congo en France.

Installé en début d'année et présenté auprès des Congolais résidant en France lors de leur rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le 1er mai dans la salle Apollo, Espace Charenton, Paris douzième, le nouvel ambassadeur de la RDC en France multiplie les séances de travail, optant pour une transparence de sa mission diplomatique.

C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu autour de lui, le 8 juillet à l'ambassade de la RDC à Paris, une réunion stratégique de cinq heures avec la Cellule de communication (informatique, presse, Nouvelles technologies de l'information, de la communication et du numérique) en présence des ingénieurs informaticiens en charge de l'élaboration de la charpente informatique. À l'ordre du jour, des échanges centrés essentiellement sur la gestion du site de l'ambassade et sur le questionnement, à savoir "Comment faciliter son accessibilité avec des questions simples".

Il a été aussi question de l'installation de deux terminaux reliant directement la banque et le compte de l'ambassade pour le paiement en utilisant la carte bleue afin d'éviter les fraudes qui prolifèrent avec des espèces. Entre autres, l'ambassadeur a décidé de mettre fin à l'envoi des passeports par voie postale. Pour les prochaines démarches consulaires, il a proposé que ses compatriotes remplissent les formulaires et qu'ils envoient les preuves via le site de l'ambassade. Ce qui évitera d' envoyer dans les enveloppes les passeports et autres documents à légaliser occasionnant de multiples pertes.

%

"Dorénavant, vous remplissez seulement les formulaires sur le site de l'ambassade et le jour du rendez-vous qui vous sera fixé, vous apporterez alors vos passeports ou actes originaux", a-t-il suggéré. Les agents de l'ambassade ont été instruits au sujet du traitement des documents express (passeport ou documents) à légaliser de les restituer le même jour après paiement express.

De ce fait, le personnel sera mobilisé pour éviter l'affluence à l'ambassade en reconnaissant que le début ne sera pas facile dans un premier temps, mais, l'objectif est d'arriver à éviter la cohue. Dans la foulée, l'ambassade suspend pour le moment et ce jusqu'à nouvel ordre, le service passeport (capture et délivrance de passeport). "Vous serez informés de la reprise sur notre site", a conclu le chef de la Maison Congo en France.