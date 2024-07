Afrique de l'Ouest: La CEDEAO à 49 ans - Réussites de l'intégration régionale, défis émergents

interview

Entretien avec l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire de la CEDEAO pour les Affaires politiques, la paix et la sécurité

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été fondée en 1975 pour promouvoir l'intégration économique dans la région. Quarante-neuf ans plus tard, le bloc régional peut se targuer de succès significatifs en matière d'intégration, de paix et de sécurité et de bonne gouvernance, mais il doit également faire face à certains défis.

Le commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, l'ambassadeur Abdel-Fatau Musah, a participé à un événement de haut niveau au siège des Nations Unies à New York en juin 2024, axé sur l'unité régionale, la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Dans une interview accordée à Kingsley Ighobor à l'issue de l'événement, l'ambassadeur Musah, s'exprimant au nom de la CEDEAO, a souligné les réalisations et les défis de l'organisation, ainsi que les efforts en cours pour renforcer l'intégration. Voici des extraits de l'entretien.

La CEDEAO a été fondée le 28 mai 1975. Quelles sont ses réalisations à ce jour ?

Les réalisations de la CEDEAO au cours des 49 dernières années peuvent être résumées en un point clé : nous sommes passés de la création d'une organisation à la construction d'une communauté.

La CEDEAO a été créée en pleine guerre froide. Le seul domaine dans lequel les gens pouvaient se réunir et trouver un terrain d'entente était l'intégration économique, et non politique ou idéologique.

Le protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services (1976) permet aux citoyens de séjourner dans n'importe quel État membre et a été la carte de visite de la CEDEAO au fil des ans. Le fait que les habitants de l'Afrique de l'Ouest n'aient pas à se soucier de l'obtention d'un visa lorsqu'ils traversent les frontières de la région est une réussite majeure.

L'Afrique a connu de nombreux bouleversements après la guerre froide ; sans la CEDEAO, toute la région aurait pu être plongée dans des guerres fratricides. Si vous vous souvenez bien, une guerre a commencé au Liberia vers la fin de 1989 et s'est poursuivie tout au long des années 1990, s'étendant à la Sierra Leone et affectant la Guinée et la Côte d'Ivoire.

La région peut être fière de beaucoup de choses - le fait que la CEDEAO soit devenue une marque de fabrique, un pionnier de l'intégration régionale sur le continent.

La CEDEAO est intervenue par l'intermédiaire de ses forces armées multilatérales, le Groupe de surveillance du cessez-le-feu de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG), qui a stabilisé la situation et a finalement permis un atterrissage en douceur pour les forces de maintien de la paix des Nations unies qui sont arrivées par la suite.

L'intégration économique ?

En ce qui concerne l'intégration économique, nous pouvons parler de nombreuses réalisations. Il ne s'agit pas seulement de la libre circulation des personnes, mais aussi de la création d'un marché commun pour la région. Il s'agit d'aider les pays à développer leurs infrastructures - énergie, connectivité internet et construction de réseaux routiers dans toute la région. Tout cela est en cours. Cependant, tirant les leçons des tristes événements des années 1990 caractérisés par des guerres civiles et l'implosion d'États, la CEDEAO n'a eu d'autre choix que de s'orienter vers les questions de sécurité et de bonne gouvernance.

Aujourd'hui, les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme sont profondément ancrées dans la culture ouest-africaine, et la CEDEAO fait partie intégrante de ce processus. L'Afrique de l'Ouest est la seule région d'Afrique qui ne connaît pas de conflit ouvert de haute intensité, malgré les activités des groupes extrémistes violents.

La région peut être fière de beaucoup de choses - le fait que la CEDEAO soit devenue une marque de fabrique, un pionnier de l'intégration régionale sur le continent. Elle a fourni une grande partie de la base des cadres de l'Union africaine.

La CEDEAO est passée d'un bloc économique à une union économique et politique. Est-ce exact ?

Oui, c'est exact.

Certains membres de la CEDEAO ont fait part de leur intention de se retirer du groupe. Des efforts sont-ils faits pour qu'ils restent ?

La CEDEAO est une communauté. Nous sommes solidaires. Nous pouvons avoir des défis ou des différences, mais se retirer n'est pas la solution. Les pays qui ont l'intention de se retirer parlent de leurs ambitions panafricaines et d'autres choses, mais la base du panafricanisme est l'intégration. Étant donné que la désintégration ne favorisera pas le panafricanisme, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces pays restent dans le giron de l'Union.

Cependant, il est important de noter qu'un pays ne peut pas décider un jour de se retirer de la CEDEAO. Il y a des procédures à suivre, conformément à l'article 91 du traité de la CEDEAO.

Plusieurs engagements diplomatiques sont en cours dans les coulisses pour réunifier le bloc de la CEDEAO.

Qu'est-ce qui vous permet d'espérer que ces efforts aboutiront ?

Ce qui nous donne de l'espoir, c'est que la CEDEAO a tenu son sommet extraordinaire en février 2024 et a levé les sanctions sévères contre le Niger, et nous les avons encouragés à revenir au sein de la Communauté. Nous espérons qu'ils comprendront que les avantages d'être ensemble l'emportent largement sur les inconvénients.

En parlant d'avantages, quelles autres incitations offrez-vous à ces pays pour les encourager à maintenir leur adhésion ?

J'ai parlé précédemment de la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de la CEDEAO. Environ 10 millions de citoyens de ces pays sont répartis dans la région. À l'heure où je vous parle, 4,5 millions de Burkinabés vivent dans la seule Côte d'Ivoire. Si ces pays se retirent de la CEDEAO, le statut de leurs citoyens changera radicalement. Ils devront régulariser leur séjour, et ceux qui ne pourront pas le faire devront retourner dans leur pays.

Nous parlons de libéralisation du commerce. Le commerce intra-africain ne représente qu'environ 15 %. Au sein de la CEDEAO, les exportations de ces trois pays vers d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest ne dépassent pas 17 %. La CEDEAO reçoit de ces pays des produits carnés, des légumes, etc. Alors qu'ils reçoivent de l'énergie et de nombreux produits manufacturés des autres pays, pratiquement sans droits de douane.

Les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme sont profondément ancrées dans la culture ouest-africaine, et la CEDEAO fait partie intégrante de ce processus.

N'oublions pas que les trois pays sont enclavés. Ils auront besoin de débouchés vers la mer, ce qui se fait aujourd'hui dans des conditions très favorables dans le cadre de l'intégration régionale. S'ils se retirent, ils devront trouver d'autres débouchés ou payer des frais de transport et des tarifs plus élevés. Cela demandera beaucoup de temps et de ressources.

Nous parlons également de solidarité communautaire, ce que les gens considèrent comme une évidence. En fait, les trois pays consomment ensemble plus de 52 % des réserves alimentaires stratégiques de la CEDEAO, soit environ 15 000 tonnes de nourriture. Les pays enclavés ou ravagés par des sécheresses cycliques ont besoin de ce soutien.

Enfin, le moyen le plus efficace de lutter contre l'extrémisme violent est le partage des renseignements et la coopération militaire transfrontalière. S'ils se séparent de nous, comment peuvent-ils lutter efficacement contre les extrémistes violents ? Nous avons besoin qu'ils reviennent dans la famille et j'espère qu'ils reviendront sur leur décision.

Leur retrait pourrait-il avoir des conséquences sur la réputation de la CEDEAO ?

Un retrait ne sera bon ni pour eux ni pour la CEDEAO, car dans la diplomatie internationale d'aujourd'hui, l'union fait la force. Si nous restons 15 Etats membres, notre influence dans la diplomatie internationale sera plus grande. S'ils partent, la CEDEAO sera affaiblie. C'est une chose que nous devons prendre en compte.

N'oubliez pas que la CEDEAO est une organisation de solidarité. Si vous cherchez à obtenir des postes dans des organisations internationales comme les Nations Unies et d'autres, la CEDEAO se réunit et soutient un candidat. Par souci de solidarité, nous soutiendrons ceux qui font partie de la communauté.

Sur le plan diplomatique, sécuritaire et politique, c'est donc mauvais pour les deux parties. Mais tout compte fait, ce n'est pas du tout en leur faveur.