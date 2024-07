Algérie: Formation de plus de 29.000 éducateurs pour encadrer 12.000 clubs verts sur le plan national

MOSTAGANEM — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab a indiqué, mardi à Mostaganem, que plus de 29.000 éducateurs ont été formés dans le domaine environnemental au niveau national pour encadrer environ 12.000 clubs verts créés au niveau des établissements scolaires dans les trois paliers scolaires.

Mme Dahlab a déclaré, lors d'une rencontre, au niveau de la Maison de l'environnement, avec des associations et des startups activant dans le domaine environnemental, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, que son département ministériel oeuvre avec le ministère de l'Education nationale à inclure l'éducation environnementale dans les programmes des trois paliers scolaires.

Pas moins et 12.065 clubs verts ont été créés au niveau national et le ministère de tutelle a oeuvré jusqu'à présent à équiper 2.500 clubs, a fait savoir la ministre, signalant que son département a récemment lancé un avis appel d'offres national pour équiper les clubs verts restants.

Pour animer ces espaces environnementaux qui oeuvrent à sensibiliser les nouvelles générations sur les questions environnementales, le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a formé jusqu'à présent plus de 29 000 éducateurs chargés de diverses questions de sensibilisation et d'animation environnementale, a-t-elle souligné.

%

Inspectant le système de traitement des déchets liquides de l'entreprise Amidour dans la zone d'activités de Fornaka, la ministre a affirmé que l'objectif de ces systèmes amis de l'environnement est d'atteindre 60 pour cent des eaux usées traitées et recyclées pour une exploitation dans les domaines industriel et agricole, en adéquation avec les engagements du pays concernant le réchauffement climatique pour réduire les émissions de méthane et les exploiter pour produire l'électricité.

La ministre a visité la zone d'activités de Souk Ellil dans la commune de Sayada et a inspecté l'entreprise "Provert", spécialisée dans la production d'engrais minéraux et organiques.

A cette occasion, elle a affirmé que le ministère financera l'installation d'équipements pour le centre de tri sélectif des déchets et la station de fertilisation organique au centre d'enfouissement technique, expliquant que ces stations prolongeront la période d'exploitation des tranchées au niveau de ces centres.

Par ailleurs, elle a procédé la remise, à neuf entreprises économiques activant dans différents domaines de l'environnement, des autorisations d'exploitation après la levée de contraintes administratives, ainsi que l'octroi à des entreprises publiques de wilayas activant dans le domaine environnemental et à des communes, de 14 camions et tracteurs pour contribuer à la protection de l'environnement et au nettoiement.