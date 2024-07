Sénégal: Kaolack / Résultats baccalauréat 2024 au lycée « Valdiodio Ndiaye » - Les premières tendances jugées favorables

Les résultats de la première session du Baccalauréat général 2024 sont jugés favorables. En tout cas au niveau du centre du lycée « Valdiodio Ndiaye » où on a obtenu deux (2) mentions « Très Bien », une quinzaine de mentions « Bien » et plusieurs autres mentions « Assez-Bien » dans les Jurys 1513, 1514 et 1515 que comptaient ce centre.

Selon le Proviseur du lycée, Malick Thiam, cette tendance s'est aussi poursuivie dans les autres centres de la commune où les élèves de « Valdiodio Ndiaye » étaient transférés. Notamment au niveau du centre du « Nouveau lycée », précisément au jury 1505 où des lycéens ont également décroché une (1) mention « Très Bien », quatre (4) mentions « Bien », et trois (3) « Assez-Bien ».

« Ce qui veut dire qu'en série S, le lycée « Valdiodio Ndiaye » a fait le plein, pour ne pas dire un 100% (d'admis). En série L2, on a également enregistré des mentions et nous sommes entrain de travailler sur les statistiques pour avoir surtout le coeur net sur nos candidats ayant passé le 1er tour ».

Il faut dire que ces performances émanent exclusivement d'un climat social apaisé et stable constaté cette année dans cet établissement. Malgré quelques mouvements d'humeur ayant surgi lors du premier semestre, aux moments des compositions, tout a été remis à l'ordre. Avec, à l'appui, un quantum horaire scrupuleusement respecté par les syndicats d'enseignants et les élèves et les multiples efforts incommensurables fournis par l'équipe pédagogique. Outre ces actions, d'autres séances de sensibilisation étaient régulièrement poursuivies par la Direction du lycée en direction des élèves de terminale, surtout à l'approche du Bac, pendant les périodes de révision.