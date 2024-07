Madagascar: Cuisson Propre - Vers un développement durable des énergies renouvelables

Un atelier de trois jours dédié à la cuisson propre se déroule depuis lundi dernier à Antaninarenina, réunissant divers acteurs clés du secteur des énergies renouvelables.

Organisé par la Madagascar Clean Cooking Initiative (MCCI), cet événement vise à promouvoir les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD7, qui préconise l'accès universel à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Lors de l'ouverture officielle, les représentants du Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) ont dévoilé les ambitions de l'État malgache pour le développement des énergies renouvelables.

L'atelier, organisé en partenariat avec le MEH, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), se veut une plateforme de concertation et de consultation pour tous les acteurs impliqués dans la MCCI.

Vers des actions concrètes

Les résolutions de cet atelier seront soumises au Conseil de Gouvernement pour être transformées en actions concrètes. Le directeur du Développement de la Production d'Énergie à partir d'Ingrédients Biologiques (DPEBIO), Kenny Marco Louis Fidiarison, a souligné que ces efforts s'inscrivent dans une démarche de Partenariat public-privé (3P). L'objectif est d'accroître à 20,1% le taux d'utilisation de la cuisson propre d'ici 2030.

Ce rassemblement souligne l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour atteindre les objectifs fixés et favoriser un développement durable. Les actions entreprises durant cet atelier pourraient transformer radicalement l'accès à des méthodes de cuisson plus écologiques et efficaces à Madagascar, offrant des perspectives prometteuses pour la santé publique et l'environnement.

Bref, cet atelier sur la cuisson propre représente un pas important vers la réalisation des objectifs de développement durable à Madagascar, en plaçant les énergies renouvelables au cœur des stratégies nationales.