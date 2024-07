Madagascar: Concours PIKA SARY 2024 - Les « patrimoines malgaches en péril » de nouveau sous le feu des projecteurs

C'est parti pour la huitième édition du concours Pika Sary, organisé par Harena Madagasikara, une association qui oeuvre dans la conservation, la protection et la sensibilisation sur le patrimoine malgache matériel tels que les monuments et lieux, entre autres, ou immatériel tel que la culture, les traditions...

Patrimoines matériels et immatériels concernés

Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un concours de photo qui sera axé sur le même thème que les années précédentes : Harem-pirenena tandidomin-doza, traduit par « Patrimoine national en péril». En effet, l'association s'est fixé comme objectif de constituer une banque d'images conséquente assortie de l'histoire et du contexte de chaque élément du patrimoine malgache pour les répertorier et les faire connaître au plus grand nombre, afin de pouvoir mieux les protéger.

L'association est consciente du fait que Madagascar est pourvu d'un patrimoine riche et très diversifié dont les éléments sont cependant pour la plupart en état de délabrement et sans entretien pour les patrimoines matériels. Certains d'entre eux sont également profanés ou non respectés du fait que leur valeur, leur histoire et leur signification soient tombées dans l'oubli ou tout simplement méconnues les générations récentes.

Le patrimoine culturel matériel est par ailleurs catégorisé en trois parties distinctes : les monuments, l'architecture des maisons et enfin les lieux. Le patrimoine immatériel concerne les traditions et coutumes, la langue et l'art oratoire, les talents artistiques traditionnels (danse, chant, déclamation de poème, l'artisanat...) entre autres.

Des recherches requises

Le concours vise donc aussi à inciter les participants à effectuer des recherches sur le patrimoine malgache, outre le fait de mettre en exergue leur talent de photographe amateur et leur sensibilité artistique. En effet, chaque photo devra être accompagnée d'un texte de 40 lignes tout au plus, mentionnant la date et le lieu de la photo qui devrait être prise sur le territoire malgache uniquement, et les explications sur le patrimoine en question, son rôle et sa valeur dans la culture malgache et l'histoire de Madagascar mais également le danger qui le menace.

900 000 ariary pour le premier prix

Les candidats âgés de 18 ans et plus, résidant sur tout le territoire malgache, auront jusqu'au 31 août pour y participer et envoyer leur dossier de participation à l'adresse mail harenamadagasikara@gmail.com. Les photographes professionnels ne pourront pas participer au concours. Les photos reçues ayant remplies les critères de sélection seront jugées par un jury selon leur valeur artistique et technique, leur qualité et leur adéquation au thème imposé. Un prix de 900 000 ariary sera décerné à la première meilleure photo du concours, contre 600 000 ariary pour la deuxième et enfin 300 000 ariary sera remis en guise de trophée pour le troisième prix.

Toutes les photos reçues durant le concours seront exposées dans le site de l'association jusqu'en 2025 et feront également l'objet d'exposition physique. Elles seront également exposées à Paris durant les États Généraux de la diaspora malgache.