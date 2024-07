Madagascar: BEPC - Les candidats tananariviens dans l'expectative

Les résultats du BEPC sont déjà publiés pour une quarantaine de circonscriptions scolaires, avec des taux de réussite avoisinant les deux extrêmes : de 38,87% pour la CISCO de Mitsinjo à 97,13% pour celle de Manja.

Les résultats du brevet d'études du premier cycle (BEPC) ne sont pas encore publiés pour la circonscription scolaire (CISCO) d'Antananarivo Renivohitra et des CISCO voisines, si ailleurs, dans les circonscriptions de diverses autres régions, les candidats sont déjà fixés sur leur sort. Andramasina, Iakora et Ambatomainty ont ouvert la voie, en publiant des résultats, deux jours seulement après la dernière épreuve. Jusqu'à hier soir, 54 CISCO ont publié les résultats, visibles par voie d'affichage dans les centres de correction, et disponibles sur le site du ministère de l'Education nationale et par sms via les opérateurs mobiles.

Les taux de réussite vont d'une extrémité à l'autre : satisfaisants pour certaines CISCO et plutôt décevants pour d'autres. La CISCO de Manja détient jusqu'ici le record du meilleur taux de réussite avec 97,13% d'admis tandis que le plus bas taux de réussite a été enregistré dans la CISCO de Mitsinjo où seulement 38,87% des candidats présents à l'examen sont admis. Ce taux tombe à 36,29% si l'on considère le pourcentage par rapport aux inscrits.

Les CISCO qui comptent le plus grand nombre de candidats seront logiquement les dernières à achever les travaux post-session, des corrections aux transcriptions des notes et aux délibérations, avant de pouvoir dresser la liste finale des admis. Tel est le cas pour les CISCO des villes comme Antananarivo Renivohitra, Avaradrano, Atsimondrano, Antsirabe, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara I et II.

Aux dernières nouvelles, les résultats du BEPC pour Antananarivo Renivohitra et les CISCO voisines sont attendus en fin de semaine, vers vendredi ou samedi. En attendant, les candidats doivent prendre leur mal en patience. Les parents, les enseignants et les directeurs d'établissements scolaires sont tout aussi impatients de connaître les résultats de la session 2024 du BEPC. Ils seront fixés dans quelques jours.