Maroc: Le secteur coopératif à M'diq-Fnideq, un chantier majeur de l'INDH

M'diq — Le secteur coopératif est l'un des chantiers les plus importants sur lesquels l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a travaillé au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, eu égard à son rôle crucial dans la création d'emplois, l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes et des femmes.

A cet égard, l'INDH a accordé un intérêt particulier à ce secteur, à travers le soutien aux structures, à la formation et à l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et le développement de leurs activités, notamment via l'accompagnement financier et technique.

L'appui technique fourni aux coopératives concerne notamment les moyens et les filières de production locale, ainsi que la commercialisation de leurs produits, afin d'augmenter leurs capacités et améliorer leurs performances.

Un total de 13 coopératives ont bénéficié du soutien, dans le cadre de la phase III de l'INDH, avec une enveloppe budgétaire de 1,8 million de dirhams (MDH), dont 1,2 MDH comme contribution de l'INDH, et ce en partenariat avec les conseils locaux élus, les différents secteurs gouvernementaux et l'Association régionale de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM).

Parmi les coopératives bénéficiaires du soutien financier et technique de l'Initiative figure la coopérative "Iklile Al Jabal Bni Mzala", située au douar Bni Mzala, relevant de la commune de Belyounech.

%

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de la coopérative, Rahma El Abdi, a souligné que les services concernés par le développement humain dans la préfecture de M'diq-Fnideq ont grandement contribué à la réalisation des objectifs de la coopérative, notamment l'amélioration du revenu et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes.

Mme El Abdi a noté que la coopérative, fondée en 2017 et comptant 37 membres, a largement bénéficié du soutien technique et financier de l'INDH, affirmant que la coopérative n'aurait jamais vu le jour ni continué ses activités, sans l'accompagnement et le soutien de l'Initiative.

Elle a, dans ce sens, indiqué que "La coopérative a pu passer de la simple valorisation à la culture, la récolte et la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, grâce à l'aide et au soutien des partenaires et des services de la préfecture, ainsi qu'à ses compétences internes", notant que "les contraintes naturelles et le manque de moyens peuvent freiner les ambitions des membres du projet".

Parmi les expériences réussies dans le domaine coopératif au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq on trouve également la coopérative "Alyanssoun pour la valorisation des plantes médicinales et aromatiques", qui a réussi à s'imposer dans ce domaine, grâce à de jeunes passionnés qui ont su exploiter les possibilités offertes par l'INDH pour lancer un projet leur permettant d'intégrer le marché du travail.

A cet égard, Achraf El Hadri, gestionnaire de la coopérative, a relevé que cinq jeunes se sont engagés pour se lancer dans cette aventure et entamer la production d'huiles et de produits cosmétiques naturels à base de plantes médicinales et aromatiques.

Il a noté que le soutien de l'INDH a été décisif pour le lancement et la réussite de ce projet, en fournissant des équipements et du matériel pour la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, permettant ainsi à la coopérative d'augmenter le nombre de ses produits de 20 à 100.

Il est à noter que l'INDH au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq a accordé une attention particulière, dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, au soutien de l'économie sociale et solidaire, en allouant d'importantes ressources financières pour l'acquisition d'équipements de production destinés aux coopératives, tout en mettant en place des programmes de formation et de conseil, ainsi que des services d'accompagnement, afin de promouvoir ce domaine.