Ile Maurice: «Le speaker a empêché que l'on en sache trop sur le NPF»

Pour Arvin Boolell, le speaker ne voulait pas qu'Ehsan Juman pose trop de questions sur le National Pensions Fund (NPF). «Et il s'est montré plus agressif que d'habitude en utilisant ce mot grossier de 'collect' ! Comment peut-il à chaque fois user de la force physique contre un élu du peuple ! C'est un speaker qui ne mérite même pas une motion de censure.»

Revenant sur sa PNQ, le leader de l'opposition est d'avis que Kavy Ramano n'a pas répondu comme un ministre mais comme un notaire. Selon lui, dans l'affaire Eco-Sud, le gouvernement a montré qu'il était de mèche avec le secteur privé.

Aadil Ameer Meea a aussi abordé la question d'Ehsan Juman sur le NPF. «Lors de la mise sur pied du fonds CSG et la fin de la contribution au NPF, il y avait Rs 140 milliards dans ce fonds. C'est l'argent des travailleurs. Ehsan a eu des informations troublantes concernant un placement de Rs 1,5 milliard de ce fonds. Il y a des centaines de millions de roupies d'intérêts non perçus.» Au sujet du speaker, le député mauve rappelle que l'on pouvait auparavant poser quatre questions supplémentaires. «Maintenant, avec Phokeer, c'est réduit à une seule quand ce n'est pas zéro (...)»

Concernant la PNQ sur l'affaire Eco-Sud, Joanna Bérenger est, elle, d'avis que le MSM a toujours lancé des attaques contre l'environnement. «C'est Ramano qui a, par l'article 35 du Finance Bill de 2020-21, restreint la notion d'aggrieved party aux seuls promoteurs qui se verraient refuser un Building and Land Use Permit.» Elle se demande aussi pourquoi le ministère de l'Environnement a permis à Pointe d'Esny Lakeside Company Ltd de continuer ses travaux. «Ramano se défend en disant que c'était à Eco-Sud de demander un 'stay order'. Et pourquoi son ministère ne l'at- il pas fait ?»

Osman Mahomed a, de son côté, brièvement parlé de la nouvelle «loi» de Phokeer qui a interdit les questions concernant les collectivités régionales. «Dorénavant, c'est seulement chaque deux semaines que l'on pourra soulever des points à ce sujet, à l'ajournement. Nos questions sur notre circonscription ne sont plus possibles.» Le député rouge a expliqué que s'il a retiré sa question sur l'abus concernant des voitures à la MBC, c'est parce que d'autres informations seront révélées.

Ehsan Juman est quant à lui revenu sur son expulsion du Parlement. «J'ai appris de source policière que le speaker a même donné l'ordre de remorquer ma voiture du parking de l'Assemblée nationale si je ne partais pas !» Au sujet de la question qui lui a valu l'expulsion et une suspension, le député rouge a regretté que la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo n'ait soumis que la liste des placements du National Solidarity Fund et non du plus gros morceau, le NPF.

«Je voulais obtenir des informations sur un investissement du fonds du NPF à travers United Investment Ltd (UIL) chez Hold Attitude Ltd. Des intérêts se montant à Rs 130 millions étaient dus pour la période mars 2022 à décembre 2022. Une lettre de rappel a même été adressée à UIL par le NPF, mais en vain. Le montant des intérêts dus s'élève maintenant à Rs 400 millions !»

Il a fait état de certains placements du NPF et dont la valeur a dégringolé, comme chez Air Mauritius et des hôtels. «Ces entités avaient pourtant reçu l'aide de la Mauritius Investment Corporation. Je vous parle de milliards de roupies. Phokeer et la ministre Daureeawoo connaissaient très bien les implications de ces investissements. C'est pour cela qu'on m'a jeté dehors. Que la ministre réponde à mes questions en dehors du Parlement !»