Ile Maurice: Toujours pas une base militaire...

Il aura fallu quatre mois... Pour la première fois depuis l'inauguration de la nouvelle piste d'atterrissage à Agaléga, par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et son homologue indien, Narendra Modi, le 29 février, les Agaléens ont vu l'atterrissage d'un avion, un Boeing P-8I Poseidon, en début d'après-midi, hier.

Le Boeing P-8I Poseidon est une variante indienne du P-8A Poseidon développé pour l'US Navy. Cet aéronef de patrouille maritime de l'Indian Navy est destiné aux luttes anti-navires, anti-sous-marine et aux missions de reconnaissance.

Selon les premiers recoupements dans l'archipel, une quinzaine de personnes, dont une femme, en uniforme bleu ont débarqué de l'avion, qui a, ensuite, mis le cap sur Maurice en embarquant cette fois-ci deux membres de la garde-côte. Les personnes n'ont pas quitté l'enceinte de la piste.

«Ce n'est pas une base militaire», a répété Pravind Jugnauth à plusieurs reprises, après l'inauguration de la piste d'atterrissage de 3 km et de la jetée à Agaléga. Il l'a aussi redit au Parlement. Et même lors des travaux, lorsque la presse évoquait des hangars qui pouvaient accueillir des Boeing Poseidon ou que Xavier-Luc Duval, alors leader de l'opposition, avait soulevé cette question, en juillet 2022, le Premier ministre avait dit que la piste d'atterrissage accueillerait des avions types B737-900 et Airbus 321.

Concernant les vols commerciaux sur l'île, en avril, toujours à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement avait déclaré qu'il faudrait des discussions entre différents partenaires et départements du gouvernement pour établir notamment un point d'entrée selon les dispositions de la loi. Le 29 février, il avait aussi fait savoir qu'il n'y avait pas de plan établi pour le lancement des vols commerciaux car plusieurs facteurs, dont la rentabilité, devaient être pris en considération.

%

La question qui se posait était donc : à quoi serviront de telles infrastructures, avec un hangar surdimensionné ? Avec cette photo prise hier, nous avons un début de réponse. Pas d'ATR 72 d'Air Mauritius depuis l'inauguration, mais un avion militaire indien...

L'avion de l'Indian Air Force, qui est en mission de surveillance de la Zone économique exclusive, est de nouveau attendu aujourd'hui à Agaléga avant de repartir en Inde ce jeudi.

Diego Garcia : pas d'audience pour les sri-lankais bloqués

La semaine dernière, le gouvernement américain a empêché la tenue d'une audience de la Cour suprême du Territoire britannique de l'océan Indien (BIOT) sur l'île de Diego Garcia, invoquant des préoccupations de sécurité, a annoncé BBC News hier. L'audience devait évaluer la détention présumée illégale de migrants sri-lankais, bloqués depuis octobre 2021 sur la base militaire, dont l'accès est strictement contrôlé.

Les États-Unis ont retiré leur consentement pour la visite des avocats et des médias, notamment la BBC, et ont refusé le transport et l'hébergement des participants jusqu'à ce que les problèmes de sécurité soient résolus. Cette annulation a été un coup dur pour les demandeurs d'asile vulnérables, représentés par le cabinet britannique Leigh Day. La cour a tenu une audience virtuelle pour déterminer les prochaines étapes du cas.