Ile Maurice: Ambiance - Expulsion et suspension «Sinema» et mauvais film

«Go out! Go out from here... Serjeant-at-arms carry this man away... Collect this man! He is becoming dangerous! You have the right to carry him away! All the policemen, carry him away! He is becoming too rough for the Parliament.» Ce sont les ordres que le speaker, Sooroojdev Phokeer, a donnés aux policiers, sommés de chasser Ehsan Juman du Parlement.

Estimant que ses droits étaient bafoués, le député du Parti travailliste (PTr) a tenu tête au speaker. Il venait alors d'être expulsé puis suspendu. «Faites ce que vous voulez. Je ne partirai pas !» Par la suite, il y a eu un accrochage entre Joanna Bérenger et Subhasnee Luchmun Roy. Les policiers ainsi que des députés ont eu toutes les peines à convaincre Ehsan Juman de quitter l'Hémicycle.

Tout a commencé par une question du député du PTr sur les placements du National Pensions Fund (NPF) et du National Solidarity Fund (NSF). Par la suite, il a voulu savoir quelle somme le NPF a investi dans Hold Attitude Ltd. La ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo a répondu, mais les choses se sont mal passées quand Ehsan Juman a posé une question supplémentaire lui demandant le montant des arrérages de Hold Attitude sur les intérêts depuis 2022, rappelant qu'il est en possession de deux lettres envoyées par son ministère réclamant ledit montant. «La question concerne le NPF...» a argué la ministre, mais le député a insisté, affirmant que la question originale concernait les investissements du NPF.

Le speaker est alors intervenu pour demander à Ehsan Juman de l'écouter. «Je n'ai pas encore terminé», a répondu l'élu, qui tenait à poser sa question. Sooroojdev Phokeer a alors déclaré qu'il n'était pas dans «une boutique». Ehsan Juman lui a rappelé qu'il est au Parlement pour faire son travail. Le speaker a donc ordonné au député de quitter la Chambre.

«Ce n'est pas digne d'un élu», a-t-il ajouté tout en l'expulsant, mais Ehsan Juman ne l'entendait pas de cette oreille. «You are cheap! You are a shame! Kouver zot komie to anvi, twa ki pou deor biento! Je ne partirai pas», a lancé le député. Le speaker a réagi immédiatement en ordonnant au Serjeant-at-arms de le forcer à s'en aller. «You have the right to collect him! Don't fail to your duty (sic). You have police duty in this chamber», a-t-il hurlé. Le policier, beaucoup plus diplomate, a demandé au député du PTr de se retirer. Entre-temps, Patrick Assirvaden et Arvin Boolell sont partis se mettre à côté de leur camarade.

Des députés de la majorité se sont également mis de la partie. «La honte ! La honte ! La honte !» ont lancé Dorine Chukowry et Subashnee Luchmun Roy. Les autres membres de la majorité leur ont emboîté le pas. «Li pe fer sinema! Li vinn fer vilin isi», a ajouté Subhasnee Luchumun Roy. La réplique du côté de l'opposition est venue de Joanna Bérenger. «Seki zot pe fer zot, se pa sinema sa?» Cette remarque n'a pas plus à l'élue du gouvernement : «Mo pa pe koz ek twa!» Mais la députée du Mouvement militant mauricien lui a tenu tête. «Mwa, mo pe koz ek twa!»

Aadil Ameer Meea a alors demandé à Sooroojdev Phokeer s'il ne voyait pas comment la députée du gouvernement se comportait. «Zis ek so papa ki li kapav fer lagel. Pa ek mwa!» Subashnee Luchmun Roy a tenté d'attirer l'attention du speaker pour sanctionner Joanna Bérenger, mais celui-ci devait suspendre la séance. Cependant, les vifs échanges ont continué entre des élus de deux camps.

«Zot fer sinema. Zot dramatik!» Joanna Bérenger de riposter : «Aret fer palab!» Farhad Aumeer, Mahend Gungapersad, Patrick Assirvaden et Francisco François ont tenté de convaincre Ehsan Juman de laisser tomber et de sortir alors qu'il était entouré de policiers. Après des longues négociations, Eshan Juman a pris ses affaires pour sortir, mais il s'est arrêté quelques pas plus loin. Patrick Assirvaden lui a expliqué qu'il devait partir, mais que c'était à lui d'en décider. «Linn dir li pa pou ale. So drwa inn leze», a-t-il déclaré aux policiers.

«Les mo fer mo travay», a alors réclamé le Serjeant-at-arms. En même temps, le téléphone du président du PTr s'est mis à sonner. «Misie Juman dir so drwa inn bafwe. Linn vinn la pou fer so travay. Li dir li pa pou ale!» Pendant tout ce temps, le Premier ministre était plongé dans la lecture d'un dossier. «Al enn fwa. Bizin al manze-la», a suggéré un membre du gouvernement. «Pa fer konferans de pres dan Parlman», a ajouté Kalpana Koonjoo-Shah. Cette remarque a été reprise par Prakash Ramchurrun. «Atann nou pou al fer li kot...» a balancé Patrick Assirvaden sans entendre la suite.

À 13 heures pile, Pravind Jugnauth a pris ses affaires pour partir. Il a été suivi par tous les députés de la majorité. «Ehsan, al manze», lui a lancé un député du gouvernement en guise de boutade. «Mo pou res lamem!» Entre-temps, on a fait apporter un verre d'eau au député, qui a fait comprendre qu'il se sentait mal. Finalement, soit une quinzaine de minutes après la suspension de la séance, Ehsan Juman a décidé de quitter l'Hémicycle. «Mo donn zot randevou prosenn manda. Mo plas pou dan gouvernman. Li rod avoy SSU pou tir mwa, lepep pou avoy kamion lisien pou tir li!» a-t-il déclaré, en parlant de Phokeer, avant de sortir.

Ehsan Juman interdit pour six séances

Le député Ehsan Juman a été suspendu pour les six prochaines séances. Cette longue suspension lui fait dire que le Parlement sera dissous avant son retour. D'où sa déclaration concernant son retour pour un prochain mandat. C'est Steven Obeegadoo qui a présenté la motion pour le suspendre.