Ile Maurice: Alexandre Mayer - Déterminé à faire toujours mieux !

Alexandre Mayer s'est montré à son avantage le mois dernier. Le cycliste a, en effet, réalisé une série de belles performances. Ce qui a amené la rédaction sportive de l'express à lui décerner le titre de sportif du mois de juin. La remise du trophée et des goodies a eu lieu au magasin Décathlon de Beau-Plan.

Alexandre a étonné plus d'un lors du Tour de Maurice UCI 2.2 tenu du 11 au 14 juin. En effet, il est parvenu à prendre la deuxième place au classement général final au terme des quatre étapes. Sans doute l'édition la plus relevée de l'histoire avec la participation de plusieurs équipes continentales-pro, surtout avec la présence de la Team Felt Felbermayr. Cette formation autrichienne comptait en son sein d'excellents coureurs et a logiquement remporté l'épreuve avec le Polonais Piotr Brozyna et trois étapes par l'entremise du même Brozyna, Patryk Stosz et Felix Ritzinger.

Notre compatriote a pris la deuxième place lors de deux étapes. La première fois lors du sprint final de la première étape à Beau-Plan quand le Polonais Stosz a fait admirer sa pointe de vitesse finale et la seconde lors de la troisième étape. Celle-ci était l'étape-reine lors de laquelle Mayer s'était retrouvé au sein de l'échappée décisive en compagnie de plusieurs costauds.

Puis, quand Piotr Brozyna est passé à la vitesse supérieure dans la montée de Bassin-Blanc, juge de paix du Tour, Alexandre Mayer a été celui qui a résisté le plus longtemps. Il passera la ligne d'arrivée à Bois-Chéri un peu moins de 2 minutes après le vainqueur. À l'issue de la troisième et dernière étape, Mayer conservera sa deuxième place au général à 2:30 du maillot jaune. Il s'offrira par la même occasion trois maillots distinctifs, ceux du classement à points, du meilleur coureur Afrique/ océan Indien et du premier Mauricien.

Déçu de ne pas avoir pu remporter le titre de champion de Maurice sur route le 23 juin - il finit deuxième - Alexandre s'est bien racheté lors des Championnats des îles de l'océan Indien. Il a marqué de son empreinte la première édition de cette compétition régionale qui a obtenu la reconnaissance de l'Union cycliste internationale (UCI).

Il a d'abord mené la sélection A de Maurice à la victoire dans le contre-la-montre par équipes sur le circuit de Côted'Or, en assurant la majeure partie des relais. Outre lui, on retrouvait au sein de l'équipe Hanson Matombé, Thibault d'Unienville et Jeremy Raboude.

Puis, le lendemain, il s'est, cette fois, illustré dans le contre-la-montre individuel à Côte-d'Or toujours. Comme le dit l'adage, jamais deux sans trois. Et trois jours plus tard, Mayer remportera la course sur route disputée sur le circuit de Sorèze après s'être isolé à deux tours de l'arrivée. Il coupera la ligne d'arrivée avec près de 4 minutes d'avance sur son coéquipier Thibault d'Unienville après les 120 km de course (12 tours de 10 km).

Il est incontestable que le fait d'évoluer au sein de l'équipe continentale St Piran a permis à Alexandre de passer un palier. Avec l'équipe anglaise, il a pris part à plusieurs courses de haut niveau sur le vieux continent depuis le début de la saison 2024. «Tous les coureurs qui sont devant évoluent en Europe», avait-il lâché, avec raison, pendant le Tour de Maurice.

On a toujours connu Alexandre Mayer comme un rude travailleur. Un dur au mal qui ne rechigne pas à effectuer de longues heures d'entraînement. Les sacrifices qu'il a consentis payent leurs dividendes.

Mais le triple champion de Maurice sur route (2020, 2021 et 2022) ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce compétiteur-né continuera à se fixer des objectifs et mettra tout en oeuvre pour les atteindre. D'ailleurs, il vise une participation aux prochains Championnats du monde qui auront lieu à Zurich en Suisse du 21 au 29 septembre.