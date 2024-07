Afrique: Le Ministre Cheikh Tidiane Gadio s'adresse à la jeunesse africaine dans le cadre du programme YALI

communiqué de presse

La cohorte 24 du Centre Régional de Leadership YALI compte 99 jeunes venus de 24 pays africains*. C’est à eux que s’adresse le Ministre Cheikh Tidiane GADIO, président de l’Institut Panafricain de Stratégies sur le thème : la jeunesse en Afrique : ressource n°1 du continent et fer de lance de la renaissance africaine.

Le Talk du Ministre aura lieu le jeudi 11 juillet 2024, au CESAG, à l’occasion de la cérémonie de clôture et de remise de certificats des participants de la 24ème session de formation du programme YALI, à partir de 16H00.

Depuis son ouverture en 2016, le Centre Régional de Leadership YALI – Dakar, seul pôle régional de l’Afrique francophone a formé plus de 6000 jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans originaires de 25 pays dont environ 700 jeunes Sénégalais. Le Centre fournit un apprentissage transformationnel et accompagne les jeunes leaders dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et pour améliorer la paix et la sécurité dans leurs communautés et leurs pays. Les formations du CRL YALI – Dakar portent sur le leadership, la gestion des affaires publiques, l’engagement citoyen, et l’entreprenariat.

Le Centre Régional de Leadership YALI est un projet, fruit d’un partenariat entre le gouvernement américain, le secteur privé, les institutions de formation et les gouvernements des pays hôtes.

La participation des jeunes Africains à ce programme de leadership est principalement soutenue par l’Agence des États Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre par le CESAG, en partenariat avec le WARC.