Algérie: Sétif - Journées de prévention des risques sanitaires durant la saison estivale

SETIF — Les travaux des journées de prévention des risques sanitaires liés à la saison estivale se sont ouverts mardi à Sétif avec la participation de 100 acteurs du domaine de 12 wilayas de l'Est du pays.

"Cette rencontre de deux jours s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire relatives au renforcement des mesures préventives des risques sanitaires liées à l'été dont les intoxications alimentaires, les maladies à transmission hydrique pouvant prendre une dimension épidémique, les zoonoses et les noyades", a indiqué dans son allocution d'ouverture le Pr. Abderrazak Bouamra, directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP) initiateur de la rencontre en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, la Direction régionale de la Protection civile et le Croissant-Rouge algérien (CRA).

De son côté, docteur Amel Boughoufala, responsable de la surveillance des maladies contagieuses à l'INSP, a insisté sur l'importance de l'hygiène dans le processus d'acheminement des aliments et de l'eau jusqu'au consommateur, notamment pour les restaurants universitaires, les cantines scolaires et lors des fêtes.

L'intervenante a relevé l'importance de l'hygiène dans la prévention des risques sanitaires de l'été durant la période de la pandémie de la Covid 19 qui avait connu une grande baisse des intoxications alimentaires dont le nombre a atteint en 2023 plus de 11.000 cas d'intoxications collectives et individuelles dont la majorité enregistrée durant l'été.

Un atelier de formation des participants à la prévention et aux réactions à avoir face aux divers risques de la saison estivale a été encadré à l'occasion par la direction locale de la protection civile.

Le programme de cette rencontre régionale comporte également la présentation de 15 communications sur les risques de l'été, la législation relative aux risques sanitaires, les méthodes de traitement des intoxications alimentaires, les accidents de la route et les noyades à donner par des experts de l'INSP et des ministères de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire et du Commerce et de la Promotion des Exportations.

Cette rencontre fait partie d'une série de rencontres similaires entamée en juin passé au siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement Urbain.

Elle sera suivie les 24 et 25 juillet par une rencontre sur l'envenimement scorpionique qui regroupera à Djelfa les wilayas du Sud du pays, a-t-on indiqué.