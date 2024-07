Algérie: Sidi Bel-Abbes - Mise en exergue des acquis réalisés par les jeunes

Sidi Bel-Abbes — Les participants au "colloque de jeunes de Sidi Bel-Abbes", organisé sous le thème "Les jeunes, vers une participation active dans des rôles leaders", mardi à Sidi Bel-Abbes, ont mis en exergue les acquis réalisés par les jeunes à travers leur implication dans les décisions, les lois et mécanismes décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les intervenants à cette rencontre abritée par la maison de la culture "Kateb Yacine" ont mis en avant les acquis obtenus après la création de l'Observatoire national de la société civile, du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et des dispositifs de financement des startups, ainsi que le soutien de l'innovation et des jeunes porteurs d'idées et de projets.

Le président de l'organisation "Meeting of Algeria's Youth" (Rencontre de la jeunesse algérienne), Benlaouar Abdelmalek a déclaré que "toutes les décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour renforcer le rôle de la jeunesse et l'impliquer dans la prise de décision auront un impact positif lors de la prochaine élection présidentielle. La jeunesse aura un rôle efficace dans la réussite de cet événement politique et constituera une force efficace et influente".

Pour sa part, Dr Dhabaa Ameur de l'Université "Djilali Liabès" de Sidi Bel-Abbès a évoqué, dans son intervention, le rôle de la jeune génération, "qui représente la force motrice vers le changement et le progrès, ce que confirme la forte volonté politique du président de la République d'ouvrir le champ devant les jeunes pour exprimer leurs opinions et adhérer au système politique, et ses engagements pour une meilleure exploitation des potentialités et compétences de cette catégorie dans le domaine économique, dans le cadre l'entrepreneuriat, les startups, les petites et moyennes entreprises et les incubateurs".

Les participants à ce forum ont été unanimes à reconnaître que le but suprême des démarches des hautes autorités du pays à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est de renforcer les capacités des jeunes, de développer leurs compétences, de valoriser la citoyenneté et promouvoir les mécanismes de leur participation à la vie politique et économique et leur contribution à la dynamique de développement.

Plusieurs axes ont été abordés lors de cette rencontre, abordant notamment "le rôle de la jeunesse dans la concrétisation de la démocratie participative", "la conscience politique des jeunes", "le rôle de la jeunesse dans la réalisation du développement local" et "le rôle de la jeunesse universitaire dans la création de startups et le brevet d'inventions conformément à la résolution 75/12".

Organisée à l'initiative du bureau exécutif de l'organisation "Rencontre de la jeunesse algérienne" à Sidi Bel Abbès, cette rencontre a été présidée par le responsable de cette organisation en coordination avec l'Observatoire national de la société civile et le Conseil supérieur de la jeunesse, en présence remarquable de jeunes, de représentants des autorités locales et de la société civile et d'enseignants universitaires.