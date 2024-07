Ile Maurice: Quand la Chef Zulfekar Ali Academy accueille le chef Arno Ralph

En ce début juillet, le chef sud-africain Arno Ralph a animé une «masterclass» sur le chocolat à la Chef Zulfekar Ali Academy. Ils étaient une vingtaine, étudiants et chefs pâtissiers, à s'être déplacés pour assister durant deux jours, soit les 1eᣴ et 2 juillet, à la masterclass sur le chocolat animée par le chef sud-africain Arno Ralph à la Chef Zulfekar Ali Academy, à Phoenix.

«La visite du chef Arno Ralph a été possible grâce à Cascadelle Distribution, qui l'a invité à Maurice. Et j'ai accueilli le chef dans mon école. C'est une première pour mon académie. D'habitude, ce genre de masterclass se fait dans les hôtels. Pour cette première, j'ai invité mes élèves et quelques chefs d'hôtels à y participer. Durant ces deux jours, le chef Arno Ralph, qui est le Head Chef de la Chocolate Academy de l'Afrique du Sud, a proposé une masterclass sur le chocolat, notamment différents types de chocolat de la marque Barry Callebaut et sur la manière de les travailler. La participation à cette masterclass était gratuite. Les participants étaient très impliqués», explique le chef Zulfekar Ali.

La Chef Zulfekar Ali Academy a ouvert ses portes en octobre 2015, et, depuis, le chef a formé plus de 3 000 élèves, incluant des personnes en situation de handicap. Pour le chef Zulfekar Ali, ces Masterclasses sont très importantes. «Autrefois, nous avions des produits mais nous ne savions pas forcément comment les travailler. Avec la venue de ces chefs spécialistes de ces produits, nous acquérons plus de savoir.»

Hervé Chan, propriétaire de Cascadelle Distribution, est dans la distribution depuis 35 ans. Il importe le chocolat Barry Callebaut et tient à mieux faire les professionnels connaître ce produit. «C'est un chocolat qui nous vient de Belgique et qui est destiné aux pâtissiers. Pour qu'ils connaissent mieux ce produit, nous avons fait venir le chef formateur Arno Ralph pour qu'il anime cette Masterclass sur le chocolat. Nous pensons qu'il est important d'avoir des chefs de l'étranger qui viennent partager leur savoir-faire avec nos professionnels. C'est la première fois que Cascadelle Distribution organise cet événement mais nous comptons, à l'avenir, en organiser d'autres dans différents endroits.»

Cette masterclass d'une durée de huit heures, étalées sur deux jours, a démarré par une dégustation de divers chocolats pour mieux les différencier. Puis, le chef Arno Ralph a fait l'historique du chocolat, sa provenance, sa fabrication, entre autres. «La Masterclass s'est poursuivie avec des explications sur le 'tempérage' (NdlR, Procédé de préparation du chocolat visant à stabiliser le beurre de cacao dans sa forme cristalline la plus stable) et les diverses préparations avec le chocolat», indique le chef Zulfekar Ali. Pour le chef Arno Ralph, c'est un plaisir d'être à Maurice et de partager ses connaissances en matière de chocolat.

«Cascadelle Distribution est une des branches de distribution du chocolat Barry Callebaut, qui est une marque très connue à tra- vers le monde. Je suis à Maurice pour offrir des formations autour de ce chocolat. Il est important de savoir comment travailler le chocolat, notamment le 'tempérage'. Le climat est différent à Maurice mais ce n'est pas compliqué. Il convient juste de réajuster la température. Durant la démonstration, j'ai fait notamment des bonbons en chocolat pour montrer le rendu du produit. Les deux sessions sur les deux jours étaient identiques et jusqu'ici, tout s'est bien passé», a souligné, pour sa part, le chef Anor Ralph.

Si le chocolat est une friandise appréciée des petits comme des grands, il est important de préciser qu'il faut le consommer avec modération. C'est d'ailleurs pourquoi la dégustation a surtout mis l'accent sur le chocolat noir, qui est plus bénéfique à la santé que le chocolat au lait. Et pour ceux qui veulent se mettre à la pâtisserie, la Chef Zulfekar Ali Academy se dit prête à les accueillir.