Ile Maurice: Comment éviter les arnaques sur TikTok

De nombreux Mauriciens, surtout les femmes, achètent beaucoup sur TikTok. La plateforme facilite les achats de vêtements, de produits de beauté et de chaussures, et des modes de paiement comme Juice offrent des facilités aux clients.

En cas d'arnaque, récupérer son argent ne peut se faire qu'en déposant une plainte auprès de la Cyber Unit du Central Crime Investigation Department, chargée de traquer les arnaqueurs. Pour mieux comprendre cette dynamique, nous avons fait appel à Me Neil Pillay, un ancien manager des affaires légales à l'Information and Communication Technologies Authority et avocat qui est en ce moment au barreau.

Quels sont les signes révélateurs d'une arnaque sur TikTok ?

Au risque de citer l'évidence même, si l'affaire qu'on vous propose paraît trop bonne pour être vraie, c'est probablement qu'elle ne l'est pas. Essayez de vous projeter dans la vie réelle par rapport à l'offre sur les médias sociaux. Si vous aviez cette offre devant vous, tangiblement, est-ce que vous l'auriez acceptée sans poser de questions ? Justement, posez-vous des questions ; fouillez ; soyez curieux et intelligents. Considérez l'offre et faites des recherches, sur internet ou ailleurs.

Considérez tous les facteurs de l'offre elle-même, puis du produit et, après, rationalisez celle-ci et prenez une décision réfléchie. Surtout ne donnez pas vos données personnelles à la va-vite, et là, je parle aussi des données bancaires. Si on vous demande votre code pin, fuyez !

Cependant, il y a toujours un risque accru lorsqu'il s'agit de faire des transactions en ligne. Ce risque est réduit si la transaction est effectuée, par exemple, avec PayPal ou un autre outil de paiement similaire, mais il n'est pas nul. De plus, il reste toujours un risque concernant la réception du produit commandé. Traiter en ligne réserve cependant parfois de bonnes surprises et, en règle générale, la sécurité est meilleure qu'auparavant. Mais comme je l'ai mentionné, le risque zéro n'existe pas. Les protections sont plus robustes pour les transactions effectuées avec des plateformes de paiement internationales que pour les transactions locales en général.

Comment les arnaqueurs utilisent-ils ce réseau pour piéger les utilisateurs ?

C'est très simple : il est facile d'embellir une image sur TikTok et de vendre quelque chose que le client ne peut toucher ou examiner. Il y a énormément de psychologie en jeu car ils jouent sur le désir, la naïveté, la cupidité et la méconnaissance des gens afin de commettre leur forfait.

Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les escroqueries lors d'achats en ligne ?

Comme je l'ai dit plus haut, ne remettez pas vos données personnelles hâtivement et surtout pas vos données bancaires. Utilisez des plateformes de paiement connues telles que PayPal, Google Pay ou MasterCard.

Quels types d'arnaques sont fréquents sur ces plateformes de commerce ?

Souvent, les produits commandés n'arrivent jamais ou sont en retard, voire la quantité n'est pas correcte. Lorsqu'on tente de contacter le fournisseur, il est souvent injoignable. En utilisant des plateformes de paiement reconnues, le risque est réduit et il est possible d'obtenir un remboursement partiel ou total. De plus, le produit reçu peut ne pas correspondre aux attentes décrites dans la vidéo promotionnelle qui a incité à l'achat, ou être endommagé et défectueux.

Quelles sont les mesures prises par TikTok pour protéger ses utilisateurs ?

La majorité de ces réseaux sociaux sont des experts pour se décharger de toute responsabilité par rapport à l'utilisation de leur plateforme. Lisez les conditions d'utilisation de ces plateformes et vous verrez : elles entreprennent un certain type de filtrage de contenu, mais c'est vraiment pour se protéger et, par la même occasion, protéger, dans une certaine mesure, les utilisateurs.

Quid des conséquences judiciaires pour les arnaqueurs en ligne ?

Nous avons plusieurs lois à Maurice pour protéger, dans une certaine mesure, les gens contre des formes de fraudes ou de délits faits avec l'utilisation de matériels électroniques ou quand des transactions sont faites à travers internet. Il s'agit de l'Electronic Transactions Act 2000, qui valide les contrats conclus en ligne électroniquement, et de la Cybersecurity and Cybercrime Act 2021.

Cependant, avec l'Information and Communication Technologies Act de 2001, il existe une mesure de protection où l'utilisation des réseaux de télécommunication - d'internet - pour transmettre des informations fausses ou fabriquées est un délit punissable d'une amende allant jusqu'à Rs 1 million et de servitude pénale ne dépassant pas dix ans. Divers délits sont prévus sous ces lois, mais je dois souligner qu'il nous reste beaucoup à faire pour offrir plus de protection aux citoyens.