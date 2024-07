Madagascar: Rackettage à Ivato - Plusieurs arrestations

Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation des individus à l'aéroport d'Ivato suite à des plaintes et à une sensibilisation menée par la gendarmerie concernant le rackettage.

Ces individus opéraient dans les parkings de l'aéroport, ciblant les passagers des vols intérieurs et extérieurs en exigeant de l'argent pour porter leurs bagages de manière forcée. La peur des passagers, exacerbée par les plaintes de vols de bagages, a motivé cette intervention des forces de l'ordre.

Ces porteurs informels, dépourvus de gilets et de badges officiels, sont également associés à des activités illégales telles que le transport clandestin et le racolage de passagers par les « taxis Malaso ». Ces taxis non agréés, qui ne portent pas les couleurs et badges réglementaires, s'ajoutent aux problèmes de sécurité à l'aéroport. De plus, des activités de filmage clandestin de valises ont été signalées.

Les gendarmes exhortent les victimes à signaler rapidement ces incidents. Face à cette situation préoccupante, le président Andry Rajoelina a exprimé son mécontentement et a promis des sanctions sévères contre les responsables. Il a annoncé que ce dossier est désormais une priorité et prévoit une descente à l'aéroport d'Ivato à son retour. Le président souhaite mettre fin à ces pratiques qui ternissent l'image de Madagascar et assurer une meilleure sécurité pour les touristes et les visiteurs étrangers.

Andry Rajoelina a réaffirmé son engagement à écouter la population et à apporter des solutions aux problèmes sociaux du pays, démontrant ainsi sa volonté de restaurer l'ordre et la sécurité à l'aéroport d'Ivato.